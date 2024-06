Desenrola Brasil: Quase 170 mil contratos foram negociados no Pará

O Pará registrou 85.554 negociações na Faixa 1 do programa Desenrola, lançado pelo Governo Federal em julho de 2023 para combater a crise de inadimplência resultante da pandemia de covid-19. No estado foram registrados mais de 70 mil CPFs, e quase 170 mil contratos revisados no programa.

Iniciada em outubro de 2023, a Faixa 1 foi destinada a pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico. Considerando apenas as operações realizadas pelo site do Desenrola, excluindo os dados dos canais parceiros — como Serasa, Itaú, Santander e Caixa —, as 85,5 mil negociações no Pará envolveram um valor original de R$ 372,5 milhões em dívidas.

Com 77.198 CPFs registrados, o programa no Pará resultou em 169.935 contratos revistos. Após as negociações, o total foi reduzido para R$ 53,4 milhões, dos quais R$ 7,3 milhões foram pagos à vista e o restante (R$ 46,1 milhões) foi parcelado. O Pará foi a 12ª unidade da Federação com o maior número de contratos negociados na Faixa 1 do programa.

O secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto, destacou o sucesso do programa: "O programa foi um verdadeiro sucesso, por diminuir o endividamento da população mais vulnerável e reduzir o ritmo de crescimento da inadimplência como um todo. Além disso, precisou de aporte relativamente baixo do governo: R$ 1,7 bilhão dado como garantia caso as pessoas não paguem o refinanciamento. Para cada R$ 1 investido no Desenrola, foram negociados R$ 25 em dívidas atrasadas. Isso beneficiou mais de 600 credores com valores que, em muitos casos, eles já davam como perdidos. Tudo isso favoreceu a economia brasileira como um todo".

Os estados com maior número de beneficiados na Faixa 1 foram São Paulo (25,3% do total), Rio de Janeiro (11,3%) e Minas Gerais (8,6%). Esses estados também lideraram em valores absolutos e em volume de renegociação.

Na Faixa 1 do Desenrola, 52% do público elegível era composto por mulheres. Entre os que efetivamente negociaram, esse percentual subiu para 56%.