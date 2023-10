SuperNorte 2023 fecha R$ 60 milhões em negócios em Belém

A 24ª Convenção de Supermercados e Fornecedores da Região Norte, a SuperNorte 2023, chegou ao fim, na noite desta sexta-feira (6), com um volume de vendas maior que o projetado inicialmente: R$ 60 milhões em negócios, dez milhões a mais que o estimado, para os três dias de feira aberta na quarta-feira (3), no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia, em Belém.

Presidente da Associação Paraense de Supermercados (Aspas), o anfitrião da SuperNorte, Jorge Portugal, destacou os ótimos resultados. “O balanço da edição 2023 da SuperNorte é ótimo, nós conseguimos alcançar 26.900 pessoas, e na realização de negócios, que era de R$ 50 milhões, nós superamos, passamos a meta, chegamos próximo dos R$ 60 milhões".

"Isso é muito positivo e mostra o crescimento real da feira, que está se tornando não somente uma feira de relacionamento, de networking (um serviço de rede profissional) mas de realização de negócios”, afirmou Jorge Portugal.

A SuperNorte abrangeu produtos e serviços, buscando surpreender positivamente tanto o público quanto o mercado supermercadista estadual. Desde quarta-feira (3), 80 expositores expuseram mais de 250 marcas.

Carla Afonso é representante da empresa Castelo, uma distribuidora de alimentos e bebidas com 50 anos de atuação no território paraense. “Nós estamos em todas as regiões do Pará, a gente comercializa produtos do food (salgadinhos, panificação etc); do varejo, para pequenos empreendimentos e do autosserviço. No autosserviço, a gente entrega água, suco, iogurte, tudo pronto para o consumidor final", explicou ela.

"Trouxemos aula show sobre confeitaria todos os dias e temos as melhores expectativas sempre para SuperNorte”, afirmou Carla otimista com o fechamento dos negócios.

A SuperNorte atrai empresas de diversos tamanhos, todas determinadas a serem reconhecidas pelos consumidores, clientes, fornecedores e colaboradores como empreendimentos consolidados no setor em que atuam.

A empresa Suzano, com sede em Belém, tinha no estande uma equipe animada de colaboradores expondo as linhas de produtos de papel da Suzano, como embalagens e diversos tipos de papel de celulose e higiene e familiar, como fraldas para bebês, só para dar um exemplo da diversificação de produtos expostos no estande. da empresa.