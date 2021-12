Supermercadistas homenageiam melhores fornecedores do ano em premiação

A Associação de Supermercadistas do Pará (Aspas) entregou na noite do último sábado (4) o prêmio Fornecedores Destaque 2021, que celebra a parceria entre empresários do setor ao longo do ano.

Em evento ocorrido na Assembleia Paraense, em Belém, seis empresas foram laureadas com a honraria, que é entregue desde 1992: Castelo, Dismelo, Frimesa, Mariza Foods e Unilever.

O reconhecimento pelo empenho em garantir o fornecimento das mercadorias que abastecem o Estado é motivo de muito orgulho e satisfação, segundo Calio Pereira, diretor da Dismelo, empresa baseada em Castanhal que recebeu o prêmio pela sexta vez.

"A Aspas é quem chancela o sucesso do varejo alimentar. É um mercado muito concorrido, com centenas de fornecedores muito bons. O prêmio é uma maneira de mostrar ao nosso time que estamos no caminho certo e também ser referência junto aos clientes. Apesar do ano difícil, a chave da nossa atuação foi o relacionamento com o cliente no ponto de vendas, sempre dando apoio aos lojistas", afirma ele.

Flávio Costa concorda. Ele preside o grupo Mariza Foods e considera que os obstáculos impostos pela pandemia de covid-19 engrandecem o simbolismo do prêmio.

Costa avalia que a empresa, apesar de tudo, conseguiu se adaptar ao novo momento do mercado paraense e destaca ainda um crescimento de 30% no último ano.

"Estamos aqui pela 16ª sexta vez. O grupo tem 38 anos. Para você ver o tamanho da importância disso para nós. Quase metade da vida da empresa. É um momento de crise, difícil de comprar, de relação com o cliente. O prêmio traz proximidade pois estávamos nos relacionando muito por e-mail, nada presencial. Mas tivemos um crescimento expressivo no ano e estamos cheios de projetos para o ano que vem", diz.

Tanto trabalho em equipe e tantas horas juntos fazem a diretora da Castelo, Carla Afonso, sentir-se em família quando está no emprego. Para ela, isso é uma das chaves para o sucesso da distribuidora.

"Eu digo que trabalho na família Castelo. A gente não parou durante a pandemia, pois nosso segmento era tido como essencial. Fomos nos adaptando às modificações, horários, diminuições de cargas horárias, novas estratégias. Sempre com foco em estar à frente dos desafios para colocar o alimento nos supermercado", afirma.

Senador da República pelo Pará, Zequinha Marinho (PSC) fez questão de prestigiar o evento. Ele esteve no evento após uma viagem por Redenção, Xinguara e Marabá no final de semana e conta que a confraternização é importante para reforçar os laços e compromissos que garantiram que o setor permanecesse de pé apesar da crise.

"Essa turma que nos garante o abastecimento. Pra eles 2020 foi melhor do que 2021 porque o governo, em 2020, jogou muito dinheiro com o auxílio emergencial para as pessoas, empresas. Isso vai refletir nos resultados, mas é nessa hora que todo mundo precisa dar as mãos", avalia.

Portugal acredita que prêmio é uma confraternização entre supermercadistas e fornecedores (Igor Mota/O Liberal)

Presidente da Aspas, Jorge Portugal lembrou que o prêmio já se tornou tradição. Ano passado, a premiação não ocorreu por conta das restrições aos grandes eventos.

Ele conta que admiração entre os supermercadistas e os fornecedores é mútua. "Essas empresas homenageadas em nenhum momento deixaram faltar produtos nas nossas gôndolas, sabendo que o povo precisava se alimentar. essas seis empresas se destacaram pelo profissionalismo", afirma.

Durante o discurso, Portugal dedicou uma homenagem ao cerimonialista Nelson Forte, que morreu por conta da covid-19 em 2020. "Nelsão além de um grande profissional era um grande amigo. Tanto essa festa quanto a SuperNorte era sempre com a apresentação dele. Hoje ele não está aqui mas deixa saudades. Nunca podemos esquecer a pessoa dele", afirma.