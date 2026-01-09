Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Substituindo Haddad na Fazenda, Durigan fala em entregar menor inflação acumulada de um mandato

Durigan está como ministro substituto em razão das férias do titular, Fernando Haddad.

Estadão Conteúdo

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, comentou nesta sexta-feira, 9, em publicação da pasta no X, o resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2025, que fechou o ano em 4,26%. Ele destacou que o dado ficou "dentro da meta e com a 5ª menor inflação desde 1995".

Durigan, que está como ministro substituto em razão das férias do titular, Fernando Haddad, afirmou que o governo segue firme para entregar a menor inflação acumulada de um mandato presidencial do Plano Real.

"Mas não paramos por aí. Com a estabilidade econômica e fiscal que devolvemos ao Brasil, colhemos bom crescimento do PIB, baixo desemprego, aumento da renda real do trabalho e quedas da pobreza, da extrema pobreza e da desigualdade. Não tenham dúvidas: em 2026 não será diferente!", completou o secretário.

Ele ainda ressaltou que o preço dos alimentos subiu menos, 1,43% ao longo do ano passado. A inflação de 2025 mostra, segundo Durigan, que os dados são melhores do que as expectativas, uma vez que, no primeiro semestre de 2025, o Focus chegou a apontar projeções de IPCA em 5,6%.

"Os 4,26% são o menor IPCA desde 2018. Mas, em 2018, o desemprego estava em 11,6%. Agora está em 5,2%. Estamos entregando inflação e desemprego baixos", pontuou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

IBGE/IPCA/DEZEMBRO/REPERCUSSÃO/DURIGAN
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

MERCADO FINANCEIRO

União passa a deter 91% das ações do Banco da Amazônia

Governo federal recebeu 10,4 milhões de papéis que pertenciam a fundo gerido pela Caixa Econômica

10.01.26 14h30

ÓCULOS EM BELÉM

Boom de óticas em Belém amplia oferta e exige atenção do consumidor na hora da compra

Em diferentes bairros da capital, o consumidor encontra hoje uma ampla gama de opções de lentes, armações, tecnologias e faixas de preço

10.01.26 7h00

Economia

No Pará, Pix é a forma de pagamento favorita dos pequenos negócios

Em 10 operações de venda, quase sete são feitas com Pix, número supera média nacional

09.01.26 20h23

interesse

Trump: EUA serão um dos principais beneficiários do petróleo da Venezuela

De acordo com o presidente norte-americano, a Casa Branca está "se dando bem com as pessoas que estão administrando a Venezuela" desde a deposição de Nicolás Maduro

09.01.26 17h48

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Oportunidades de emprego

Em Belém, Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação abre seleção para área administrativa

Inscrições online podem ser feitas até sexta-feira (9)

06.01.26 20h44

ATENÇÃO, MOTORISTAS

Pagamento antecipado do IPVA 2026 no Pará começa nesta terça-feira (6)

Prazo para quitar o imposto com desconto varia conforme o final da placa; pagamento pode ser à vista ou parcelado

05.01.26 13h13

Cobrança

IPTU 2026 em Belém: veja as regras, prazos e formas de pagamento

Mudanças já estão em vigor em todo o município, conforme divulgado no Diário Oficial

06.01.26 16h43

NOVA LEI

Nova lei do INSS proíbe descontos indevidos e exige biometria para empréstimos consignados

Regras tornam o benefício mais protegido, mas exigem mais atenção e acesso aos canais digitais, sobretudo no interior do Pará

08.01.26 7h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda