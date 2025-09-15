Startup paraense é selecionada por fundo de impacto internacional

A NeuroIdentify, startup paraense focada na personalização da educação e inclusão de estudantes neurodivergentes, foi selecionada para o Programa Startup Way International, promovido pelo Fundo de Impacto Nguzu. A conquista coloca a empresa e o ecossistema de inovação do Pará em destaque no cenário internacional.

Fundada por Marcus Vinicius Jordão Monteiro, Gleyson Santos, David Cabral, Danilo Castro e Matheus Cardoso, a NeuroIdentify desenvolve soluções para promover a inclusão de estudantes com diferentes perfis de neurodesenvolvimento. A startup identifica características de neurodivergência e cria planos personalizados para o desenvolvimento cognitivo, motor e social, auxiliando educadores a oferecer um ensino mais equitativo.

Sobre o Programa Startup Way International

O Fundo de Impacto Nguzu atua desde 2013 em países da América Latina e África, com foco em nações de língua portuguesa, fortalecendo ecossistemas de educação e inovação. O Programa Startup Way é uma das maiores iniciativas globais de apoio a startups com impacto social e educacional, oferecendo mentorias especializadas, networking e acesso a grandes eventos internacionais.

Oportunidades globais e visibilidade

Com a seleção, a NeuroIdentify terá acesso a eventos de grande porte como:

Web Summit (Rio de Janeiro e Lisboa)

Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30)

Bett Educar

South Summit

Startup Summit SC

Nesses eventos, a startup poderá apresentar suas soluções, ampliar sua rede de contatos e fortalecer sua presença no mercado nacional e internacional de inovação educacional.

Mentorias e desenvolvimento estratégico

Além de visibilidade, o programa oferece mentorias personalizadas com especialistas renomados, permitindo à equipe da NeuroIdentify aprimorar produtos e estratégias, aumentando o impacto positivo da plataforma no ambiente educacional.

Impacto social e educacional

A iniciativa da NeuroIdentify vai além da tecnologia. Ao atender a demanda por educação inclusiva, a startup contribui para um ambiente educacional mais equitativo e reforça a importância de projetos locais com alcance global, tornando o Pará referência em inovação educacional.