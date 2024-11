Startup paraense concorre em premiação com destaques na Região Norte

Na disputa com outras três empresas na categoria Startup de Destaque do Ano no Norte, do prêmio Brasil Startup Awards 2024, o empresário paraense Jonathan Sarraf, de 32 anos, celebra o reconhecimento do seu trabalho na área médica. A premiação terá um vencedor por região do país, que será decidido por voto popular. O evento será realizado presencialmente no dia 10 de dezembro deste ano, em Brasília (DF). As startups serão reconhecidas em diversas categorias, destacando as inovações e o impacto positivo que trazem para a sociedade e para a economia.

“E o reconhecimento do trabalho que a gente vem fazendo, independente de ganhar ou não a premiação, eu acho que, de fato, é o reconhecimento desses anos de trabalho que a gente vem construindo, a Portí nasceu como um núcleo de inovação dentro de uma empresa tradicional, então, mostrando que é possível fazer negócios de tecnologia, negócios que tenham um potencial de escala nacional, sendo aqui do norte”, destaca o empresário.

Formado em medicina pela Universidade Federal do Pará (UFPA), onde também concluiu o doutorado, Jonathan relembra a sua trajetória no empreendedorismo. Logo que entrou no mercado de trabalho, percebeu alguns problemas do dia a dia na prática médica.

“De início, eu criei uma empresa de gestão de serviços médicos, que cresceu muito nos anos da pandemia, a gente fazia o processo de contratação de médicos para hospitais, prefeituras e municípios, trabalhando com muitos médicos, a gente começou a perceber que os médicos tinham dores financeiras muito importantes, então entendemos quais os produtos e serviços ruins no mercado”, conta o empresário.

Ao ter essa percepção, Jonathan decidiu criar uma startup focada em solucionar as dores financeiras analisadas no mercado. “A missão da Portí é descomplicar a vida de quem salva vidas, então como médico e sofrendo a dor do médico durante alguns anos da minha vida, comecei a entender que a gente podia criar produtos que suprissem a necessidade desses médicos, e foi assim que nasceu a Portí, para descomplicar e tentar trazer produtos que possam solucionar dores do dia a dia financeiro do médico, desde o momento em que ele está no final da graduação, saindo para o mercado de trabalho, até o momento em que ele já é um gestor, tem uma clínica ou é um especialista”, explica Sarraf.