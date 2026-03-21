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Economia

‘Startup Day Belém’ reúne jovens empreendedores e especialistas em inovação da Amazônia

Evento reuniu especialistas, universitários e startups para debaterem o uso de tecnologia e inteligência artificial no desenvolvimento da região

Jéssica Nascimento
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A programação do Startup Day também contou com momentos de interação e diversão, com atividades como realidade virtual, fliperama retrô e consoles de videogame para descompressão dos participantes. (Foto: Carlos Borges)

O Parque de Bioeconomia e Inovação em Belém foi o palco da 12ª edição do Startup Day Belém, evento promovido pelo Sebrae no Pará, que reuniu mais de 250 participantes, incluindo universitários, especialistas e empresários, na tarde deste sábado (21). O evento, realizado simultaneamente em 380 cidades do Brasil, teve como principal foco o debate sobre como as startups podem contribuir para o desenvolvimento sustentável da Amazônia por meio de soluções inovadoras e o uso de tecnologias emergentes, como a inteligência artificial.

image A programação começou com uma capacitação ministrada pelo comunicador e especialista em inovação Lucas Veríssimo, que trouxe insights sobre as últimas tendências do setor. (Foto: Carlos Borges | Sebrae Pará)

Abertura e capacitação

A programação começou com uma capacitação ministrada pelo comunicador e especialista em inovação Lucas Veríssimo, que trouxe insights sobre as últimas tendências do setor. 

Em seguida, os participantes puderam acompanhar dois painéis: um sobre inteligência artificial e outro sobre capital de investidores, além do já tradicional desafio do Startup Garage. Este último premiou as melhores ideias de projetos desenvolvidos por estudantes universitários, promovendo o aprendizado prático sobre o mundo das startups.

A realidade da inovação no Pará

Ao Grupo Liberal, o diretor superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, destacou a importância do evento para o ecossistema de inovação do estado. 

“Estamos com mais de 400 pessoas aqui, e o evento está acontecendo em 380 municípios no Brasil. Aqui no Pará, a inovação do Sebrae tem sido um diferencial, com startups utilizando inteligência artificial e gamificação para criar soluções impactantes”, afirmou Magno. 

Ele ressaltou que o evento é uma oportunidade para discutir tendências do mercado e formas de integrar a inovação no cotidiano dos negócios.

image (Foto: Carlos Borges)

A gerente de sustentabilidade e inovação do Sebrae Pará, Renata Batista, também enfatizou a importância de envolver os jovens universitários no ecossistema das startups. 

“Nosso objetivo é mostrar para os estudantes e jovens empreendedores que é possível criar negócios inovadores de maneira criativa e divertida, mas com conteúdo técnico de altíssima qualidade. O Sebrae está de portas abertas para ajudar na formação de novos empreendedores”, afirmou Renata ao Grupo Liberal.

Ela também mencionou o programa Startup Garage, que promove a aceleração de ideias de negócios com foco em inovação.

A força da inteligência artificial

Um dos temas centrais do evento foi o uso da inteligência artificial (IA) para potencializar as pequenas empresas. 

“A inteligência artificial pode ser uma grande aliada para aumentar a produtividade e até mesmo desenvolver novos produtos e serviços tecnológicos para as empresas. Vamos mostrar como a IA pode ser aplicada de forma prática no dia a dia das startups”, disse Renata Batista.

Visão de futuro de jovens empreendedores

Os participantes do evento puderam se inspirar em jovens como Marcos Rabelo, estudante de Ciência da Computação e programador, que trouxe uma visão voltada para a inovação na área de bem-estar. 

image (Foto: Carlos Borges)

“Minha startup pretende usar IA para ajudar as pessoas a planejar melhor suas atividades diárias, focando em saúde e alimentação. Quero sair do evento com uma visão mais ampla sobre o mundo empresarial, para poder tocar um negócio no futuro”, afirmou Marcos, que busca agregar conhecimento técnico e empresarial.

Empoderamento e expansão regional

Além dos universitários, o evento também atraiu representantes de diversas regiões do estado. Elza Tenório, secretária de Turismo do município de Tomé-Açu, participou do evento pela primeira vez e compartilhou sua expectativa em levar o conhecimento adquirido para sua cidade. 

“Quero aplicar o que aprendi aqui em Tomé-Açu, especialmente no empreendedorismo local. O evento é uma grande oportunidade para empoderar mulheres e levar a inovação para várias áreas do nosso município”, disse Elza.

Ambiente interativo 

A programação do Startup Day também contou com momentos de interação e diversão, com atividades como realidade virtual, fliperama retrô e consoles de videogame para descompressão dos participantes. 

 

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