Squad Digital Performance: conheça os serviços do Grupo Liberal de estratégia digital para empresas

As transformações tecnológicas e a crescente imersão no ciberespaço fazem com que a inovação se torne indispensável para alcançar um bom posicionamento no ambiente digital. A partir desse entendimento, o Grupo Liberal lançou o Squad Digital Performance, que vai aliar a expertise e liderança do veículo para potencializar a performance digital de empresas de vários segmentos. A novidade chegou ao mercado paraense na última quinta-feira (1º).

A iniciativa é inédita no Estado e, nesta fase, deve se concentrar em alguns nichos específicos, como área da saúde, do direito e profissionais autônomos, conforme explica Rose Maiorana, diretora comercial do Grupo Liberal.

Rose Maiorana, diretora comercial do Grupo Liberal (Tarso Sarraf / O Liberal)

"O Grupo Liberal tem esse espírito de estar sempre trazendo novidades, agregando serviços, produtos e trazendo inovação, e, por isso, se destaca no mercado paraense com soluções empresariais”, afirma Rose.

Por conta das transformações contemporâneas, a diretora comercial reflete que os veículos de comunicação tradicionais precisam inovar para se consolidar na esfera digital.

“Até pouco tempo, era também o desafio das empresas se posicionarem na internet. Agora, ultrapassaram essa obrigatoriedade e chegaram ao desafio de produzir e gerenciar conteúdos relevantes que engajem sua audiência. Não adianta falar qualquer coisa e para todo mundo, é preciso se especializar. E o nosso time de profissionais do Squad possui conhecimento e técnica para ajudar nossos clientes a alcançarem seus resultados”, completa Rose.

A diretora de Mercado do Grupo Liberal, Aline Viana, avalia que o sucesso de uma empresa na era digital está associado ao engajamento que conquista nas mídias sociais. Esse sucesso pode ser demonstrado por meio de pesquisas, que mostram que o Brasil é terceiro país no mundo que mais tem influência das redes sociais entre os consumidores para realizar uma compra.

Aline Viana, diretora de Mercado do Grupo Liberal (Tarso Sarraf / O Liberal)

"O Squad chega para completar nosso escopo, que possui atividades em 360º, oferecendo uma experiência de excelência para os nossos clientes. Essa é a primeira de uma série de novidades que estamos trazendo", pontua Aline Viana.

O time será liderado pela jornalista Jamille Reis, que possui 11 anos de atuação no Grupo Liberal. Ela conta que os serviços de gestão de redes sociais, performance e tráfego pago serão realizados por um time estratégico de comunicação para potencializar a expertise do Grupo e entregar os melhores resultados aos clientes.

Jamille Reis vai liderar o time Squad (André Oliveira / O Liberal)

Prospecção de clientes

Nos dias atuais, a presença digital é imprescindível para as empresas prospectarem mais clientes, sobretudo devido à influência que as redes sociais exercem no consumo moderno e no comportamento dos internautas. Para obter um fluxo de processos bem sucedido, o time vai ser composto por profissionais para dar suporte ao cliente, estrategista digital, diretor criativo, profissionais de copywriter, captação e edição de vídeo, e gestor de tráfego.

“É uma forma da gente estar mais próximo dos clientes que já temos, a gente, no dia a dia, sentiu que há essa demanda no mercado, e principalmente que pode ser muito positivo para os clientes que já tem outros produtos com a gente, que pode complementar. Quanto ao diferencial, acredito que termos essa equipe com funções bem específicas, não temos um profissional atuando em várias frentes, vamos ter várias pessoas, com domínio em cada etapa, são várias cabeças ali pensando, para que a gente construa as melhores soluções e execute com maestria, com autoridade e com a qualidade e compromisso que o Grupo tem como marca”, destaca Reis.

O Squad terá o apoio do coordenador de Estratégia e Performance Digital do Grupo Liberal, Paulo Falcão, que destaca as ações efetivas que serão desempenhadas pelos profissionais para garantir que as empresas consigam se comunicar assertivamente e conquistar um posicionamento relevante entre os seus clientes.

“O mercado pede soluções rápidas, produções de conteúdo assertivas e estratégias com alto retorno, porém o cliente necessita de uma atenção dedicada para a sua marca e posicionamento antes desses passos. Como ele quer falar, qual o objetivo da campanha, dicas de como melhorar seu atendimento de forma otimizada”, ressalta Falcão.

Serviços oferecidos pelo Squad . Análise completa dos perfis da marca e suporte ao cliente . Estratégia digital com planejamento de canais de distribuição . Produção de edição de conteúdos audiovisuais . Criação de campanhas e análise das métricas para otimização . Gerenciamento de perfis de negócio no Meta Business e Google Ads . Análises e gerenciamento de dados, leads e entrega de relatórios de resultados Squad Digital

Performance Aendimento

Atendimento ao cliente, com acompanhamento diário das mídias sociais e insights Estratégia digital

Elaboração da estratégia, ações e planejamento dos conteúdos e distribuição no ambiente digital Copywriter

Desenvolvimento de textos com técnicas focadas na conversão do usuário



Diretor criativo

Desenvolvimento das artes gráficas, criação do conceito e identidade de marca Filmmaker

Direção e captação audiovisual com foco nos formatos e tendências usadas nas mídias sociais Editor de vídeo

Montagem e finalização das produções audiovisuais, com ajustes de imagem, áudio e inserção de elementos Social media

Programação das mídias e acompanhamento do desempenho das publicações, comentários e interações Gestor de tráfego

Criação e configuração de campanhas para impulsionamento digital, com monitoramento e análise

de desempenho.