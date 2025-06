Sol, calor e boas vendas: moda praia aquece comércio de Belém antes do verão amazônico

Com o avanço do calor e a proximidade do verão amazônico, as vitrines das lojas de moda no centro comercial de Belém já estão repletas de biquínis, maiôs e saídas de praia. O movimento de clientes começou a crescer ainda em maio, impulsionado por lançamentos de novas coleções e uma clientela cada vez mais interessada em peças versáteis e estilosas. Lojistas comemoram o aquecimento nas vendas e esperam um crescimento de até 100% em relação ao mesmo período do ano passado.

Estoques reforçados e novidades nas prateleiras

Para Mônica Vieira, gerente de uma loja especializada em roupas íntimas e moda praia, o mês de maio já trouxe bons resultados. “As vendas já começaram a aquecer. Esse mês de maio, graças a Deus, já foi ótimo”, relata.

Mônica Vieira. (Foto: Igor Mota)

A loja, segundo ela, já está com estoque renovado e aposta em modelos diferenciados para atrair os consumidores. Ela acredita que as vendas podem aumentar em até 100% neste ano em comparação ao mesmo período de 2024.

“Inovaram bastante na moda praia. São peças bem específicas, totalmente diferentes do que já veio antes”, afirma.

Os preços variam de R$ 49,90 a R$ 119,00, com possibilidade de parcelamento sem juros — uma estratégia que tem ajudado nas vendas. “A gente trabalha com muitas facilidades. Parcelamos em até três vezes sem aumentar o valor da peça”, destaca Mônica.

(Foto: Igor Mota)

Maiôs ganham destaque como tendência versátil

Na loja de Luiza Brandão, designer de interiores e comerciante de moda praia, a aposta está na versatilidade das peças.

“O que é tendência e a gente vende bastante são os maiôs que também funcionam como body, que podem ser usados tanto na praia quanto em eventos casuais”, explica.

Os valores dos produtos variam entre R$ 55 e R$ 149, com descontos para compras no atacado.

Luiza Brandão. (Foto: Igor Mota)

Apesar de um começo de temporada tímido, Luiza acredita que o movimento tende a crescer nas próximas semanas. “O início não foi muito bom, mas já está melhorando. A expectativa para junho é que as vendas aumentem em torno de 30%”, projeta.

(Foto: Igor Mota)

Clientes procuram, pesquisam e compram

Ambas as empresárias confirmam que os consumidores já estão pesquisando preços e modelos, e que a procura por biquínis e maiôs cresceu nos últimos dias.

“Eles querem arrasar, então não pensam tanto no preço, mas sim em algo diferente”, comenta Mônica. Luiza complementa: “Os consumidores já estão perguntando pelas coleções novas, se chegaram, se ainda vão chegar. Isso mostra que o interesse está aumentando”.