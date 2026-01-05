Capa Jornal Amazônia
Sine Pará oferece cadastro para trabalhadores acessarem vagas de emprego

Mais de 50 postos do Sine estão em funcionamento, incluindo as Estações Cidadanias e Usinas da Paz

O Liberal
fonte

Sine oferta serviços como o encaminhamento de trabalhadores ao seguro-desemprego; carta para entrevista de emprego; palestras sobre emprego e currículo (Foto: Alex Ribeiro / Agência Pará)

Um serviço público e gratuito, o Sine Pará (Rede Estadual do Sistema Nacional de Emprego) oferece cadastro gratuito para trabalhadores concorrerem a novas vagas de emprego. O governo estadual informa que o Pará dispõe de mais de 50 postos disponíveis para acesso de trabalhadores, em especial, nas Estações Cidadanias e nas Usinas da Paz. 

Secretário estadual de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda do Pará (Seaster), Inocencio Gasparim, informa que ao longo do ano, foram feitos “vários feirões do emprego e essa política, desenvolvida pelo governo, com a execução de obras para a COP30, e de investimentos do setor privado com incentivos fiscais e qualificação profissional, permitiu que o Pará chegasse a quase 50 mil novas carteiras assinadas em 2025”, disse.

“Esse é o investimento econômico familiar mais firme e mais forte, porque uma pessoa empregada com carteira assinada tem a garantia do seu salário, do seu provento e de várias políticas sociais agregadas”, destaca Inocêncio Gasparim.

Sine amplia políticas para públicos LGBTQIAPN+ e PcD

Conforme a Seaster, o Sine Pará fortaleceu também, neste ano, o acolhimento para os públicos LGBTQIAPN+ e pessoas com deficiência. O autônomo, Ewerton Menezes, que é deficiente, considera importante o apoio de políticas como o Sine. “Elas facilitam a busca de vagas para pessoas com deficiência. Muitas vezes, não sabemos onde tem vaga disponível para a cota e ter apoio nessa caminhada faz a diferença”, afirma.

Na prática, o Sine promove o encaminhamento de trabalhadores ao seguro-desemprego; cadastro do trabalhador; carta para entrevista de emprego; palestras sobre emprego e currículo; consulta de vagas; suporte para seleções em empresas; orientação profissional e encaminhamento para a qualificação profissional.

Coordenador de Intermediação de Mão de Obra, do Sine, Rolando Noronha explica que o trabalhador deve comparecer a um posto Sine para realizar um cadastro com a descrição do seu perfil profissional e então vai ter acesso às vagas ofertadas pelo empregador disponíveis na rede de atendimento do Sistema Nacional de Emprego.

Setores de Serviço, Comércio e Construção Civil são destaque

Rolando Noronha destaca que o setor que mais gerou empregos foi o de Serviços, seguido do Comércio e da Construção Civil. “O ano de 2025 consolidou um resultado positivo. O Pará foi o maior empregador da região norte, com mais de 10 mil postos de emprego. A prática de gestão pública eficiente, inclusiva e alinhada às necessidades reais do mercado de trabalho, na intermediação direta entre empresas e trabalhadores trouxe resultados positivos, realçados pela COP 30”.

"O conjunto de ações implementou as diretrizes de políticas públicas mostrando a capacidade de gerar impactos imediatos e fortalecer a empregabilidade”, ressalta Rolando Noronha.

Para acessar os serviços do Sine Pará, o interessado deve apresentar: Carteira de Trabalho Digital e Previdência Social; Carteira de Identidade; CPF; Comprovante de Residência; Títulos de Qualificação; e Comprovante de Experiência Profissional.

Qualquer trabalhador pode se cadastrar no Sine, a partir dos 18 anos, basta levar seus documentos originais. Jovens entre 14 e 24 anos também podem fazer parte do programa ‘Primeiro Ofício’, que tem o objetivo de gerar oportunidade de inserção no mercado de trabalho para jovens que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

