Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Pará lança campanha ‘Declare Certo 2026’

O Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Pará (Sescon-PA), em parceria com a Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis (Fenacon), divulga a campanha nacional Declare Certo 2026, com o slogan “Fique tranquilo, consulte um profissional contábil”. A iniciativa vai ser lançada na próxima sexta-feira (10) e destaca a importância do acompanhamento especializado nesse período de entrega da declaração do Imposto de Renda.

Nesta edição, a campanha objetiva a educação fiscal, a orientação ao contribuinte e a valorização do profissional contábil. O contador é considerado vital para se evitar problemas na hora de realizar a prestação de contas ao fisco. A ação quer democratizar o acesso à informação qualificada, reduzir erros no preenchimento da declaração e evitar transtornos como a malha fina.

De acordo com a Fenacon, o lançamento nacional do 'Declare Certo' terá uma programação de conteúdos informativos para auxiliar os contribuintes. Entre os destaques estão dicas práticas, esclarecimento de dúvidas frequentes e alertas sobre cuidados essenciais ao preencher a declaração.

Para o presidente da Fenacon, Daniel Coêlho, a campanha cumpre um importante papel social: “Estamos falando de cidadania, de responsabilidade e, principalmente, de segurança para o contribuinte. Nosso objetivo é mostrar que ninguém precisa enfrentar esse processo sozinho.”

No Pará, o lançamento da campanha na próxima sexta-feira será marcado com a ação de profissionais contábeis voluntários realizando atendimentos gratuitos em três locais: Sebrae Pará (das 8h às 17h), Parque Shopping (das 10h às 22h) e no Boulevard Shopping (das 10h às 22h).

O mutirão vai oferecer orientação individual, esclarecimento de dúvidas e apoio ao contribuinte no processo de declaração, reforçando o caráter educativo e comunitário da campanha.

A edição anterior mobilizou mais de 30 cidades brasileiras. Para 2026, a expectativa é ampliar ainda mais o alcance da iniciativa, consolidando o Declare Certo como uma referência nacional em orientação fiscal.

O presidente do Sescon Pará, Fabiano Oliveira, destaca o compromisso do setor contábil com a sociedade: “Nosso principal objetivo é assegurar que o contribuinte tenha acesso à orientação adequada. Isso gera confiança no trabalho do contador e torna o processo mais simples e seguro.”