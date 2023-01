Sinal 5G pode ser ativado em mais quatro municípios do Pará; veja quais

Quatro municípios do Pará estão aptos a ativar o 5G, após decisão da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), responsável pela implementação da tecnologia no país, que antecipa o acesso ao sinal em mais 78 municípios de pequeno e médio porte no país. As cidades paraenses são Benevides, Marituba, Santa Bárbara do Pará e Santa Izabel do Pará. As informações são do G1.

A partir da decisão, tomada nesta terça-feira (24), as operadoras de telefonia podem solicitar à Agência, a partir de quarta-feira (25), o licenciamento e ativações de estações de 5G nesses municípios. Com a aprovação, as antenas serão ligadas e o sinal poderá ser oferecido pelas operadoras aos seus clientes.

No entanto, o oferecimento imediato do 5G nesses 78 municípios de pequeno e médio porte não é obrigatório, e sim uma decisão facultativa às operadoras. O edital do leilão do 5G estabeleceu que a nova geração de internet móvel tem que estar disponível nesses municípios até 2025 ou 2026, dependendo da cidade, mas, agora, com a decisão da Agência, a tecnologia pode ser disponibilizada antes do prazo, caso haja interesse das empresas.

O uso do 5G nesses municípios só é possível agora porque são localidades próximas de capitais, que já contam com o sinal desde o ano passado, ou de cidades com mais de 500 mil habitantes, que passam a contar a tecnologia, gradualmente, a partir deste ano. A previsão da agência é de que, até o fim deste semestre, mais 160 cidades sejam liberadas para ativar o sinal.

Veja quais são os municípios paraenses que podem receber 5G