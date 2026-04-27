Sicredi liberou R$ 48,3 bilhões em crédito para o Agro

O Sicredi (instituição financeira cooperativa) liberou R$ 48,3 bilhões em crédito para o público agro nos oito primeiros meses da Safra 2025/2026, crescimento de 15,7% em comparação ao mesmo período da safra anterior. A carteira de crédito rural do Sicredi fechou janeiro com o saldo de R$ 121,4 bilhões, elevação de 14% em um ano.

Na área de atuação que compreende os estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima e algumas cidades de Goiás, o valor liberado chegou a R$ 8 bilhões no período, crescimento de 18,7% em relação ao mesmo período da safra anterior. A carteira de crédito rural na região atingiu R$ 25,1 bilhões em janeiro.

Por finalidade, no âmbito nacional, as operações de custeio somaram 37,5% do volume total liberado, seguido por investimentos com 29,2%. Ne região que compreende Mato Grosso, os estados do Norte e algumas cidades de Goiás, as operações de moeda estrangeira responderam por 34,3% do volume total liberado, seguido por investimento com 28,2% e custeio com 18,8%.

Em termos de destinação por público, no cenário nacional, quase 70% do total de 226,5 mil operações de crédito foi para pequenos e médios produtores, e 19,5% foram operações de Cédula de Produto Rural (CPR). No desempenho regional, quando analisada a destinação por público, registrou-se 41% do total de 12.829 operações de crédito para grandes produtores. Pequenos e médios responderam por 34% das operações, enquanto as operações com CPR ficaram com 25%.

O superintendente de agronegócio do Sicredi, Vitor Moraes, afirma que “mesmo considerando o cenário desafiador para o agro, seguimos firmes em nosso compromisso de fomentar a atividade rural por meio de consultoria especializada, crédito e demais soluções que venham a auxiliar os produtores”.

“O Sicredi segue com recursos disponíveis para apoiar os associados, tanto nas necessidades imediatas quanto já olhando a proxima safra, contemplando atividades agrícolas, pecuárias e investimentos na propriedade”, afirma a consultora de crédito rural do Sicredi, Cristine Sassagima.

Para atender produtores que desejam antecipar a compra de insumos para a próxima safra de verão e aproveitar melhores condições de preço, o Sicredi disponibilizou R$ 9 bilhões em crédito para pré-custeio, para os produtores rurais associados de todo o país. Os interessados devem procurar sua gerência, informa o serviço.

Quando computado todo o ano de 2025, o Sicredi liderou entre as instituições financeiras conveniadas ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) no volume de desembolsos para o segmento agro.

“Nessa nossa parceria com o BNDES, mantivemos o protagonismo em linhas estratégicas, consolidando nosso compromisso com a agricultura familiar, produtores de médio porte e inovação no campo”, ressalta Vitor Moraes.

Na finalidade de investimentos, a nível nacional, o Sicredi foi o principal agente financeiro em concessão de recursos do BNDES para Pronaf e Pronamp. No Inovagro (Programa de Incentivo à Modernização e à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária), assumiu a liderança nacional, com aumento de 27% nas liberações, enquanto o mercado recuou 21%. No Proirriga (Programa de Financiamento à Agricultura Irrigada e ao Cultivo Protegido), a instituição registrou alta de 24% no valor liberado.