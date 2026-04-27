Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Sicredi liberou R$ 48,3 bilhões em crédito para o Agro

Recursos foram liberados nos oito primeiros meses da Safra 2025/2026. Um crescimento de 15,7% no comparativo com a safra anterior. 

O Liberal
fonte

A carteira de crédito rural do Sicredi fechou janeiro com o saldo de R$ 121,4 bilhões, elevação de 14% em um ano. (Arquivo / Agência Brasil)

O Sicredi (instituição financeira cooperativa) liberou R$ 48,3 bilhões em crédito para o público agro nos oito primeiros meses da Safra 2025/2026, crescimento de 15,7% em comparação ao mesmo período da safra anterior. A carteira de crédito rural do Sicredi fechou janeiro com o saldo de R$ 121,4 bilhões, elevação de 14% em um ano.

Na área de atuação que compreende os estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima e algumas cidades de Goiás, o valor liberado chegou a R$ 8 bilhões no período, crescimento de 18,7% em relação ao mesmo período da safra anterior. A carteira de crédito rural na região atingiu R$ 25,1 bilhões em janeiro.

Por finalidade, no âmbito nacional, as operações de custeio somaram 37,5% do volume total liberado, seguido por investimentos com 29,2%. Ne região que compreende Mato Grosso, os estados do Norte e algumas cidades de Goiás, as operações de moeda estrangeira responderam por 34,3% do volume total liberado, seguido por investimento com 28,2% e custeio com 18,8%.

Em termos de destinação por público, no cenário nacional, quase 70% do total de 226,5 mil operações de crédito foi para pequenos e médios produtores, e 19,5% foram operações de Cédula de Produto Rural (CPR). No desempenho regional, quando analisada a destinação por público, registrou-se 41% do total de 12.829 operações de crédito para grandes produtores. Pequenos e médios responderam por 34% das operações, enquanto as operações com CPR ficaram com 25%.

O superintendente de agronegócio do Sicredi, Vitor Moraes, afirma que “mesmo considerando o cenário desafiador para o agro, seguimos firmes em nosso compromisso de fomentar a atividade rural por meio de consultoria especializada, crédito e demais soluções que venham a auxiliar os produtores”.

“O Sicredi segue com recursos disponíveis para apoiar os associados, tanto nas necessidades imediatas quanto já olhando a proxima safra, contemplando atividades agrícolas, pecuárias e investimentos na propriedade”, afirma a consultora de crédito rural do Sicredi, Cristine Sassagima.

Para atender produtores que desejam antecipar a compra de insumos para a próxima safra de verão e aproveitar melhores condições de preço, o Sicredi disponibilizou R$ 9 bilhões em crédito para pré-custeio, para os produtores rurais associados de todo o país. Os interessados devem procurar sua gerência, informa o serviço.

Quando computado todo o ano de 2025, o Sicredi liderou entre as instituições financeiras conveniadas ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) no volume de desembolsos para o segmento agro.

“Nessa nossa parceria com o BNDES, mantivemos o protagonismo em linhas estratégicas, consolidando nosso compromisso com a agricultura familiar, produtores de médio porte e inovação no campo”, ressalta Vitor Moraes.

Na finalidade de investimentos, a nível nacional, o Sicredi foi o principal agente financeiro em concessão de recursos do BNDES para Pronaf e Pronamp. No Inovagro (Programa de Incentivo à Modernização e à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária), assumiu a liderança nacional, com aumento de 27% nas liberações, enquanto o mercado recuou 21%. No Proirriga (Programa de Financiamento à Agricultura Irrigada e ao Cultivo Protegido), a instituição registrou alta de 24% no valor liberado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

economia

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Economia

Sicredi liberou R$ 48,3 bilhões em crédito para o Agro

Recursos foram liberados nos oito primeiros meses da Safra 2025/2026. Um crescimento de 15,7% no comparativo com a safra anterior. 

27.04.26 21h22

combustível

Pará registra a maior queda no preço do etanol, segundo levantamento nacional

Estado registra a maior queda do país na semana, enquanto média nacional do combustível recua, segundo dados da ANP

27.04.26 18h34

INVESTIMENTO

Vendas do Tesouro Direto batem recorde histórico em março

Títulos atrelados à Taxa Selic foram os mais procurados

27.04.26 18h14

renegociação de dívidas

Durigan diz que governo espera adesão de 'dezenas de milhões' de pessoas ao Desenrola 2.0

Conforme o ministro, houve compromisso dos bancos não só com a oferta de crédito, mas também com a educação financeira

27.04.26 17h52

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

aviação

Companhias aéreas suspendem 2 mil voos pelo Brasil; Pará está entre os estados mais afetados

Crise tem relação com a disparada do petróleo no mercado internacional e dos aumentos aplicados pela Petrobras no querosene de aviação

21.04.26 11h32

Oportunidade

Concursos de nível médio oferecem salários de até R$ 24 mil em 2026

Seleções abertas e previstas somam milhares de vagas no país; Pará tem editais anunciados, mas com remunerações mais baixas e alta concorrência

20.04.26 7h00

Economia

Grupo Mateus abre primeiro hipermercado em Belém na sexta-feira (24)

Nova unidade será inaugurada na Doca, e reforça estratégia de expansão da empresa com foco no cliente

22.04.26 22h06

INVESTIMENTO

Petrobras investirá R$ 2,8 milhões na Bacia do Marajó e US$ 2,5 bilhões na Margem Equatorial

Projeto coordenado pelo Serviço Geológico do Brasil busca atualizar conhecimento geológico e identificar potencial energético e mineral na região amazônica; Plano de Negócios 2026-2030 prevê investimento em toda a Margem Equatorial de US$ 2,5 bilhões.

20.04.26 6h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda