Pará registra a maior queda no preço do etanol, segundo levantamento nacional

O preço do etanol hidratado apresentou queda de 2,99% no Pará na semana de 19 a 25 de abril, conforme dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O valor recuou de R$ 5,36 para R$ 5,20 por litro, a maior redução registrada no país no período.

O levantamento aponta que, no cenário nacional, os preços do combustível caíram em 17 estados e no Distrito Federal, subiram em seis e permaneceram estáveis em dois. No Amapá, não houve registro de cotação na semana anterior.

Pará lidera queda no preço do etanol

Entre os estados analisados, o Pará teve o maior recuo porcentual no valor do etanol. Em contrapartida, a maior alta foi verificada em Goiás, onde o preço subiu 2,66%, passando de R$ 4,89 para R$ 5,02 o litro.

No Brasil, o preço médio do etanol caiu 0,64% no período, chegando a R$ 4,66 por litro nos postos pesquisados pela ANP.

Valores variam entre estados

São Paulo, principal produtor e consumidor do combustível, registrou queda de 1,34%, com o litro sendo vendido, em média, a R$ 4,43. Esse também foi o menor preço médio estadual do país.

Já os extremos de preços observados na semana foram:

Menor preço: R$ 3,49 por litro, em São Paulo;

R$ 3,49 por litro, em São Paulo; Maior preço: R$ 6,60 por litro, no Acre;

R$ 6,60 por litro, no Acre; Maior média estadual: R$ 5,89 por litro, no Amapá.

Os dados são da ANP e foram compilados pelo AE-Taxas, com base em pesquisa realizada em postos de combustíveis em todo o país.