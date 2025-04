Sicredi figura entre os cinco melhores instituições financeiras do Brasil no ranking da Forbes 2025

O Sicredi alcançou a quinta colocação no ranking brasileiro do World’s Best Banks 2025, promovido pela revista Forbes em parceria com a empresa de estatísticas Statista. A instituição financeira cooperativa, que está presente em todo o território nacional, permanece assim entre as cinco melhores do país, de acordo com a avaliação dos próprios associados. Recentemente, o Sicredi atingiu a marca de 9 milhões de cooperados.

A pesquisa envolveu a participação de 50 mil clientes em 34 países, que avaliaram as instituições com base em critérios como confiança, atendimento ao cliente, aconselhamento financeiro, serviços digitais e condições contratuais. Dentre esses fatores, a confiança foi apontada como o mais relevante em todos os países analisados.

Essa percepção positiva dos associados também reflete no índice de recomendação da instituição, mensurado por meio do Net Promoter Score (NPS). Esse indicador posiciona o Sicredi na zona de excelência em satisfação, destacando-se principalmente pelo atendimento personalizado e pela proximidade no relacionamento com os cooperados.

“O reconhecimento da Forbes reflete nosso compromisso com um modelo de negócio centrado no associado. Atuamos por meio de 103 cooperativas de crédito, com foco em um relacionamento consultivo e próximo. Valorizamos os canais digitais, mas acreditamos fortemente na importância da presença física, ao lado dos nossos associados, seja no campo ou na cidade, onde eles vivem e empreendem. Isso nos permite oferecer alternativas reais e manter a humanização no atendimento”, afirma César Bochi, diretor-presidente do Banco Cooperativo Sicredi.

Instituição está presente em mais de 2 mil municípios

No ano de 2024, o Sicredi reforçou sua estratégia de crescimento com a expansão da rede de agências. Foram inauguradas 218 novas unidades, totalizando mais de 2.800 pontos de atendimento espalhados por todos os estados brasileiros. Atualmente, a instituição está presente fisicamente em mais de 2.100 municípios, sendo a única instituição financeira com agência em cerca de 200 dessas localidades.

O crescimento da cooperativa também é evidenciado pelos resultados financeiros. Em 2024, os ativos do Sicredi aumentaram 22,3%, alcançando R$ 396,8 bilhões. Já a carteira de crédito total registrou crescimento de 22,4%, somando R$ 257,6 bilhões, o que demonstra o apoio contínuo à população, empreendedores e produtores rurais.

Outro destaque importante é o indicador de benefício econômico, calculado com base em metodologia do Banco Central do Brasil. No ano anterior, o Sicredi proporcionou um retorno de R$ 25,5 bilhões aos seus associados — um crescimento de 8,5% em comparação com o ano anterior. Isso representou, em média, uma economia de R$ 2.931,17 por associado, considerando o universo de mais de 8,5 milhões de cooperados em dezembro de 2024.