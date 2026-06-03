Sicredi e Abrasel firmam parceria para fortalecer setor de bares e restaurantes no Pará

Empresários do setor de bares e restaurantes do Pará passarão a contar com novas ferramentas de apoio financeiro e gestão empresarial a partir de uma parceria firmada entre a Sicredi Ouro Verde MT/PA e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Pará. O acordo de cooperação foi oficializado na terça-feira (2), em Belém, e busca ampliar as condições de desenvolvimento de um dos segmentos que mais movimentam emprego, renda e consumo no estado.

A iniciativa aproxima o sistema cooperativo de crédito de uma cadeia produtiva que reúne desde pequenos empreendedores até fornecedores, distribuidores e indústrias ligadas ao setor de alimentação fora do lar. A proposta é oferecer aos associados da Abrasel acesso a produtos financeiros com condições diferenciadas, além de serviços voltados à modernização da gestão dos estabelecimentos.

Entre as medidas previstas estão a disponibilização de máquinas de cartão com condições especiais, aceitação de diferentes modalidades de pagamento, como débito, crédito e Pix. Além de mecanismos de antecipação de recebíveis, que permitem maior liquidez e previsibilidade financeira para os negócios.

O acordo também prevê suporte técnico dedicado aos empreendedores, integração de sistemas sem custos adicionais e soluções voltadas ao controle financeiro das empresas. A expectativa das instituições é que essas ferramentas contribuam para aumentar a eficiência operacional e fortalecer a competitividade dos estabelecimentos em um mercado cada vez mais desafiador.

Para o presidente da Abrasel no Pará, Rafael Menezes, a parceria representa um reforço para toda a cadeia econômica ligada ao setor. Segundo ele, os impactos não se limitam aos proprietários de bares e restaurantes, mas alcançam fornecedores, distribuidores, supermercados e outros agentes econômicos que dependem direta ou indiretamente da atividade.

“A gente enxerga a importância do Sicredi para o desenvolvimento desse arranjo produtivo, de toda a cadeia que é tão transversal no nosso segmento. Ela que movimenta os pequenos donos de bares e restaurantes, os fornecedores, os atravessadores também, as redes de supermercados, a indústria”, declara Menezes.

O diretor executivo da Sicredi Ouro Verde MT/PA, Roberto Vargas, destacou que o segmento é estratégico tanto para a cooperativa quanto para a economia local. De acordo com ele, a formalização da parceria amplia as possibilidades de acesso dos empresários aos serviços da instituição financeira e fortalece a presença da cooperativa em um setor marcado pela geração de oportunidades e pela relevância cultural.

Além das soluções voltadas à operação financeira dos negócios, o acordo inclui benefícios direcionados à gestão de pessoas. As empresas associadas poderão aderir a serviços de folha de pagamento sem custos, contratar seguros empresariais e de vida em condições diferenciadas e acessar linhas de crédito, consórcios e cartões voltados às necessidades do segmento.

“Este é mais um avanço em um segmento estratégico para o Sicredi e para a cidade de Belém. Trata-se de um setor forte, com grande representatividade e uma cultura extremamente rica. Estamos muito satisfeitos em consolidar essa parceria e acreditamos que ela trará resultados positivos, especialmente para a cooperativa, ao ampliar o acesso de pessoas e estabelecimentos aos diferenciais oferecidos”, afirma Vargas.

Outro aspecto destacado pelas entidades é o modelo cooperativista adotado pelo Sicredi. Diferentemente das instituições financeiras tradicionais, os associados participam dos resultados da cooperativa e podem receber remuneração sobre o capital social investido. Os recursos movimentados também permanecem circulando na própria região, contribuindo para o fortalecimento da economia local.

Com a assinatura do acordo, Sicredi e Abrasel passam a atuar de forma conjunta em uma agenda voltada ao fortalecimento do empreendedorismo no Pará. A expectativa é que a parceria contribua para a profissionalização da gestão dos estabelecimentos, amplie o acesso a soluções financeiras e impulsione o crescimento sustentável de um dos segmentos mais importantes da economia paraense.