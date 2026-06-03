Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Sicredi e Abrasel firmam parceria para fortalecer setor de bares e restaurantes no Pará

Acordo amplia acesso a crédito, soluções de gestão e benefícios para empresários da alimentação fora do lar, segmento que movimenta emprego e renda no estado

O Liberal
fonte

Sicredi e Abrasel consolidam parceria (Divulgação | assessoria)

Empresários do setor de bares e restaurantes do Pará passarão a contar com novas ferramentas de apoio financeiro e gestão empresarial a partir de uma parceria firmada entre a Sicredi Ouro Verde MT/PA e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Pará. O acordo de cooperação foi oficializado na terça-feira (2), em Belém, e busca ampliar as condições de desenvolvimento de um dos segmentos que mais movimentam emprego, renda e consumo no estado.

A iniciativa aproxima o sistema cooperativo de crédito de uma cadeia produtiva que reúne desde pequenos empreendedores até fornecedores, distribuidores e indústrias ligadas ao setor de alimentação fora do lar. A proposta é oferecer aos associados da Abrasel acesso a produtos financeiros com condições diferenciadas, além de serviços voltados à modernização da gestão dos estabelecimentos.

Entre as medidas previstas estão a disponibilização de máquinas de cartão com condições especiais, aceitação de diferentes modalidades de pagamento, como débito, crédito e Pix. Além de mecanismos de antecipação de recebíveis, que permitem maior liquidez e previsibilidade financeira para os negócios.

O acordo também prevê suporte técnico dedicado aos empreendedores, integração de sistemas sem custos adicionais e soluções voltadas ao controle financeiro das empresas. A expectativa das instituições é que essas ferramentas contribuam para aumentar a eficiência operacional e fortalecer a competitividade dos estabelecimentos em um mercado cada vez mais desafiador.

Para o presidente da Abrasel no Pará, Rafael Menezes, a parceria representa um reforço para toda a cadeia econômica ligada ao setor. Segundo ele, os impactos não se limitam aos proprietários de bares e restaurantes, mas alcançam fornecedores, distribuidores, supermercados e outros agentes econômicos que dependem direta ou indiretamente da atividade.

“A gente enxerga a importância do Sicredi para o desenvolvimento desse arranjo produtivo, de toda a cadeia que é tão transversal no nosso segmento. Ela que movimenta os pequenos donos de bares e restaurantes, os fornecedores, os atravessadores também, as redes de supermercados, a indústria”, declara Menezes.

O diretor executivo da Sicredi Ouro Verde MT/PA, Roberto Vargas, destacou que o segmento é estratégico tanto para a cooperativa quanto para a economia local. De acordo com ele, a formalização da parceria amplia as possibilidades de acesso dos empresários aos serviços da instituição financeira e fortalece a presença da cooperativa em um setor marcado pela geração de oportunidades e pela relevância cultural.

Além das soluções voltadas à operação financeira dos negócios, o acordo inclui benefícios direcionados à gestão de pessoas. As empresas associadas poderão aderir a serviços de folha de pagamento sem custos, contratar seguros empresariais e de vida em condições diferenciadas e acessar linhas de crédito, consórcios e cartões voltados às necessidades do segmento.

“Este é mais um avanço em um segmento estratégico para o Sicredi e para a cidade de Belém. Trata-se de um setor forte, com grande representatividade e uma cultura extremamente rica. Estamos muito satisfeitos em consolidar essa parceria e acreditamos que ela trará resultados positivos, especialmente para a cooperativa, ao ampliar o acesso de pessoas e estabelecimentos aos diferenciais oferecidos”, afirma Vargas.

Outro aspecto destacado pelas entidades é o modelo cooperativista adotado pelo Sicredi. Diferentemente das instituições financeiras tradicionais, os associados participam dos resultados da cooperativa e podem receber remuneração sobre o capital social investido. Os recursos movimentados também permanecem circulando na própria região, contribuindo para o fortalecimento da economia local.

Com a assinatura do acordo, Sicredi e Abrasel passam a atuar de forma conjunta em uma agenda voltada ao fortalecimento do empreendedorismo no Pará. A expectativa é que a parceria contribua para a profissionalização da gestão dos estabelecimentos, amplie o acesso a soluções financeiras e impulsione o crescimento sustentável de um dos segmentos mais importantes da economia paraense.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

Exportações brasileiras para os EUA caem 14% em maio; para a China, crescem 9,5%

Comércio exterior do país em maio de 2026 revela queda das exportações para EUA e Argentina, e alta para China e União Europeia, com saldos mistos

03.06.26 17h17

Parceria e progresso

Sicredi e Abrasel firmam parceria para fortalecer setor de bares e restaurantes no Pará

Acordo amplia acesso a crédito, soluções de gestão e benefícios para empresários da alimentação fora do lar, segmento que movimenta emprego e renda no estado

03.06.26 16h21

PROPOSTA DO GOVERNO TRUMP

Tarifa de 25% pode atingir mais da metade do valor total exportado pela indústria paraense aos EUA

Fiepa ressalta que é cedo para estimar com precisão o impacto econômico para o Pará, mas avalia que mais da metade do valor total das exportações paraenses aos Estados Unidos permanece sujeito à alteração tributária

03.06.26 12h00

PESQUISA

Produção industrial brasileira avança 0,7% em abril, afirma IBGE

O resultado veio acima da mediana das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,5%. O intervalo das estimativas ia desde uma queda de 0,4% a um aumento de 0,9%

03.06.26 9h52

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

oportunidade

Museu Goeldi abre inscrições para vagas de estágio com bolsas de até R$ 1.561

As oportunidades são para estudantes de gradução e pós-graduação

02.06.26 10h20

PROFESSORES

Governo do Pará anuncia nova etapa de pagamento do Fundef para mais de 27 mil profissionais

Serão pagos R$ 597,9 milhões diretamente aos beneficiários, na forma de abono

29.05.26 17h25

Cooperação

Governo do Pará e Petrobras preveem capacitar 30 mil pessoas para cadeia de petróleo e gás

Investimentos previstos ultrapassam R$ 83,6 milhões para ações de qualificação profissional no Pará

27.05.26 12h38

trabalho

Comissão da Câmara aprova PEC do fim da 6x1 que reduz jornada para 40 horas

A votação em plenário tem previsão ainda para esta quarta-feira

27.05.26 16h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda