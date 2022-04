Setor industrial paraense tem alta de quase 30% em fevereiro deste ano

O Estado do Pará registrou alta na indústria, passando de -15,6% em janeiro de 2022 para 23,9% no mês de fevereiro deste ano. Segundo a Pesquisa Industrial Mensal, divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi o maior crescimento no último ano.

O Pará teve o maior percentual de crescimento entre os Estados brasileiros no mês de fevereiro, ficando à frente de Pernambuco (10,2%), Amazonas (7,8%), Minas Gerais (7,3%), Ceará (6,0%) e Região Nordeste (5,1%). As menores taxas do país foram em Mato Grosso (-4,4%), Rio de Janeiro (-0,5%) e Espírito Santo (-0,4%).

No acumulado do ano no Pará, a taxa registrou queda, ficando em -14,5%. Nos últimos 12 meses, o índice ficou em -6,1%. Na esfera nacional, o setor teve avanço de 0,7% com ajuste sazonal. Dos 15 locais pesquisados, 11 apresentaram taxas positivas.

A pesquisa também apontou o crescimento significativo da indústria em Pernambuco (10,2%). Por outro lado, Mato Grosso, com queda de 4,4%, apontou o recuo mais intenso nesse mês, seguido por Rio de Janeiro (-0,5%), enquanto Rio Grande do Sul (0,0%) mostrou variação nula.

No acumulado do ano no país, houve queda em nove dos Estados pesquisados, com destaque para Ceará (-20,1%) e Pará (-14,5%). Por outro lado, o estudo mostra o avanço em nove dos locais analisados.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)