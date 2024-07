Sespa inscreve para processo seletivo nesta segunda-feira (15)

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) anunciou a abertura do 36º processo seletivo simplificado, com oferta de quatro vagas para atuação na Usina da Paz em Canaã dos Carajás. De acordo com o edital, a remuneração oferecida aos profissionais pode chegar a R$ 4 mil.

As oportunidades são para os cargos de odontólogo (1), psicólogo (2), com salário de R$ 4.696,37, e técnico de enfermagem, com vencimento de R$ 2.387,95. A jornada de trabalho para todos os postos é de 30 horas semanais, sendo seis horas diárias.

O pss terá três fases de avaliação, sendo a inscrição; análise documental e curricular; e entrevista. Todas as etapas e resultados serão divulgados no Diário Oficial do Estado e no site do Sipros, inclusive a convocação para a fase de entrevista. A Sespa ressalta que é de inteira responsabilidade dos candidatos as despesas decorrentes da participação nas etapas do processo seletivo.

Os interessados devem se inscrever por meio do site do Sipros, de forma gratuita, entre os dias 15 e 16 de julho. Uma vez efetivada a inscrição, não será permitida alteração. Neste primeiro momento, o candidato deverá preencher o cadastro e requerer sua inscrição que, além de outras informações, exigirá o número do CPF e e-mail do participante, dados de contato e informações acerca da escolaridade, experiência profissional e qualificação profissional.

Entre os documentos pessoais exigidos estão o comprovante de registro de classe, para cargos que possuam conselho de classe ou Registro de DRT; título eleitoral ou certidão de quitação eleitoral; carteira de reservista ou comprovante de dispensa, para candidatos do sexo masculino.

Segundo o edital do pss, a etapa final, de entrevista, pode ser individual ou coletiva e será de responsabilidade da Sespa. Somente ingressará nos espaços de entrevista, o candidato que estiver portando documento de identificação oficial original com foto. A seleção terá validade de seis meses, podendo ser prorrogada uma única vez.