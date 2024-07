PSS e concursos abertos no Pará somam 1.815 vagas; veja salários e como se inscrever

Atualmente, 1.815 vagas para o serviço público estão sendo ofertadas no Pará, por meio de concursos e processos seletivos simplificados (PSS) com inscrições abertas. Os salários variam entre R$ 1,3 mil e R$ 14,8 mil, para cargos desde o nível fundamental até o superior em entidades federais, estaduais e municipais.

Até 10 de julho, estarão abertas as inscrições para o concurso público da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), que oferta 61 vagas em todo o país para Analista em Desenvolvimento Regional, sendo três no Pará: uma na área de Administração e duas na área de Engenharia Civil. As três oportunidades são para atuação no escritório de apoio técnico em Belém, exigem nível superior e oferecem salário inicial de R$ 9 mil.

As inscrições para o concurso unificado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) irão até 18 de julho, com 412 vagas imediatas e formação de cadastro reserva em tribunais regionais eleitorais de todo o país, incluindo o TRE paraense. No Pará, são duas vagas imediatas para Técnico Judiciário (Agente da Polícia Judicial), com salário de R$ 10,3 mil; e duas vagas imediatas para Analista Judiciário, com salário de R$ 14,8 mil. Também haverá cadastro de reserva nos referidos cargos e nos de Analista Judiciário (Contabilidade) e Técnico Judiciário (Programação de Sistemas).

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) recebe, até 22 de julho, inscrições para 25 vagas imediatas e cadastro de reserva para Técnico e Analista Judiciário, em nível superior, com os respectivos salários de R$ 7,5 mil e R$ 12,4 mil em vários estados brasileiros. O edital não prevê contratação imediata no Pará, apenas cadastro de reserva em Belém e nos municípios de Altamira, Castanhal, Itaituba, Marabá, Paragominas, Redenção, Santarém e Tucuruí.

O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) recebe, até o dia 25 de julho, inscrições para contratação temporária de 264 profissionais de nível superior, que devem trabalhar na sede do órgão, em Brasília (DF) ou em uma das 27 Superintendências Federais da Pesca e Aquicultura (SFPAs). No Pará, são cinco vagas: uma para profissional da área de Engenharia de Pesca/Oceanografia/Oceanologia; e outras quatro para profissionais de qualquer área de nível superior. A remuneração é de R$ 6,1 mil, além de auxílio alimentação no valor de R$ 1 mil.

A Secretaria de Estado de Obras Públicas do Pará (SEOP) busca preencher 31 vagas para cargos efetivos de níveis médio e superior, além de formar cadastro de reserva, em um PSS que recebe inscrições até amanhã, 02 de julho. Para profissionais de nível médio, são 12 vagas para o cargo de Assistente Administrativo (uma delas para pessoa com deficiência) com salário de R$ 1,3 mil; e outras 19 para nível superior, nos cargos Técnico em Gestão Pública (Administração, Biblioteconomia, Ciências Econômicas, Serviço Social) e Técnico em Gestão de Obras Públicas (Arquitetura e Engenharia Civil) com salário de R$ 3,1 mil. As remunerações incluem vantagens, como vencimento base e gratificação de escolaridade.

Além das oportunidades acima, as prefeituras paraenses de Bragança, Conceição do Araguaia, Ponta de Pedras e Santarém estão com concursos e PSS abertos, cujos salários podem passar dos R$ 8 mil. Veja o detalhamento a seguir.

