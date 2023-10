Servidores do Estado: EGPA abre inscrições para cursos presenciais de novembro

As formações rápidas, de uma semana, que serão realizadas durante o mês de novembro pela Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA), já estão com inscrições abertas no site da instituição.

“Este é o último calendário antes de fecharmos o ano acadêmico de cursos na Escola de Governança, então, procuramos ofertar as formações que foram mais procuradas durante os meses anteriores, para atender a demanda”, explica o diretor geral da Escola de Governança, Helvio Arruda.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Escola e os servidores que estiverem de férias ou no gozo de licença-prêmio devem encaminhar a publicação da licença ou férias para egpa.inscricao@gmail.com .

Os cursos livres, de 20 horas, são ofertados mensalmente para os servidores públicos estaduais e municipais, desde que o acordo de cooperação esteja vigente com a Escola de Governança. Além disso, a EGPA ainda segue com dezesseis cursos a distância com inscrições abertas no Ambiente Virtual de Aprendizagem que abordam temas relacionados à educação, compras públicas, nova lei de licitação, segurança digital, gestão pública e governança.

Confira a grade completa de cursos presenciais de novembro:

06 a 10/11

08h às 12h - Elaboração de relatórios no PAD

08h às 12h - Secretariado na administração pública

14h às 18h - Formação de pregoeiros

14h às 18h - PAE 4.0

20 a 24/11

08h às 12h - Gestão de conflitos no serviço público

08h às 12h - Termo de referência

14h às 18h - Regime Jurídico Único

14h às 18h - Objetivos de desenvolvimento sustentável

27/11 a 01/12

08h às 12h - Controle interno na administração pública

08h às 12h - Qualidade no atendimento ao público

14h às 18h - Excel básico

14h às 18h - Gerência e fiscalização de contratos na administração pública.