Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Senado dos EUA aprova medida que bloqueia tarifas de Trump para o Brasil

A medida, se for aprovada pelos deputados, encerraria a imposição de tarifas sobre produtos brasileiros por Trump.

Estadão Conteúdo
fonte

Nos últimos dias, Lula e Trump discutiram o fim do "tarifaço" de 40% a mais para exportação de produtos brasileiros. (PR/Ricardo Stuckert)

O Senado dos EUA aprovou por 52 a 48 uma medida que bloqueia as tarifas do presidente Donald Trump sobre o Brasil.

Cinco senadores republicanos votaram a favor da resolução: Lisa Murkowski, do Alasca; Susan Collins, do Maine; Rand Paul e Mitch McConnell, do Kentucky; e Thom Tillis, da Carolina do Norte. Todos os democratas votaram a favor.

A resolução sobre o Brasil agora segue para a Câmara, onde os líderes republicanos endureceram as regras processuais para bloquear as votações em plenário sobre contestações tarifárias até março do ano que vem.

A medida, liderada pelo senador Tim Kaine, do Partido Democrata, encerraria a imposição de tarifas sobre produtos brasileiros por Trump sob uma lei de poderes emergenciais. Ainda esta semana, espera-se que o Senado considere medidas semelhantes para bloquear as tarifas de 35% de Trump sobre produtos canadenses e suas tarifas de 10% a 50% sobre importações de outros países.

VEJA MAIS

image Encontro Lula/Trump: como foi a repercussão no Congresso, base aliada e oposição
O encontro gerou reações mistas entre a base do governo e a oposição

image Foi dado o passo mais importante, a reaproximação política entre Lula e Trump, diz Alckmin

A votação ocorreu após um tenso almoço a portas fechadas na tarde de terça-feira, 28, no qual o vice-presidente JD Vance enfrentou resistência de senadores republicanos em relação às novas propostas que o governo vem considerando para quadruplicar as importações de carne bovina argentina. Vance havia comparecido para pedir união em relação ao comércio e manter os senadores alinhados antes da votação sobre as tarifas, mas, em vez disso, enfrentou uma enxurrada de reclamações de legisladores de estados agrícolas que disseram que o plano já estava causando preocupação entre os produtores de gado em seus distritos.

Muitos republicanos expressaram reservas sobre as tarifas de Trump, e a Suprema Corte deve ouvir em breve os argumentos sobre se Trump extrapolou seus poderes ao impor tarifas para o mundo todo.

Paul, um dos coautores da medida sobre o Brasil, disse que Trump estava invadindo o poder do Congresso sobre a tributação ao reivindicar o "direito unilateral de cobrar impostos de importação" e afirmou que as tarifas do presidente estavam se baseando em uma "emergência fabricada". Em declarações à imprensa sobre seus colegas republicanos, ele disse: "É uma meta muito difícil de alcançar até que eles votem contra o presidente."

(*Fonte: Dow Jones Newswires)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/TARIFAS/BRASIL/SENADO/MEDIDA/VOTAÇÃO
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

DECISÃO

Senado dos EUA aprova medida que bloqueia tarifas de Trump para o Brasil

A medida, se for aprovada pelos deputados, encerraria a imposição de tarifas sobre produtos brasileiros por Trump.

28.10.25 22h34

Mercado segurador

Mercado segurador do Pará cresce e movimenta R$ 2,68 bilhões no primeiro semestre

Entre os segmentos com maior crescimento, o seguro empresarial arrecadou R$ 36,2 milhões, alta de 25,8%

28.10.25 12h04

Preço do café

Café tem terceira queda seguida, mas segue com alta acumulada de mais de 40% em Belém

Mesmo com a redução recente, o café segue entre os produtos que mais pressionam o custo da cesta básica no Pará

28.10.25 11h17

AUMENTO

Às vésperas da COP 30, preço do almoço no Ver-o-Peso sobe até R$ 25 em um ano

Em comparação a 2024, o preço mínimo dobrou e passou a R$ 40; confira o valor do prato mais caro

28.10.25 8h00

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

mudança

Governo do Pará antecipa ponto facultativo do Dia do Servidor

Decreto assinado pelo governador Helder Barbalho foi publicado em edição extra do Diário Oficial

22.10.25 11h56

Cadê o dinheiro?

PF apura esquema milionário de corrupção na Sesan na gestão de Edmilson Rodrigues

Operação 'Óbolo de Caronte' apura fraudes em licitações e desvio de mais de R$ 150 milhões em obras de saneamento

24.10.25 7h00

ONDE COMER

O que comer no Mercado de São Brás? Veja as opções e os valores

O mercado oferece opções de tapioquinha pra café da manhã até o almoço paraense com peixe frito e açaí

12.09.25 6h15

IMPACTO ECONÔMICO

Pará pode aumentar PIB em R$ 10,7 bilhões em 5 anos e ganhar 52 mil empregos com Margem Equatorial

Segundo cálculos de economista paraense, estado pode arrecadar R$ 850 milhões apenas em impostos por ano com petróleo, caso exploração se concretize

26.10.25 6h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda