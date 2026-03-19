Senac Pará investe em formação profissional com Centro de Simulação Clínica Avançada em Saúde

Nesta quinta-feira (19), em Belém, o Senac Pará apresentou a convidados especiais o seu Centro de Simulação Clínica Avançada em Saúde, na avenida Serzedelo Corrêa, nº 279, no bairro de Nazaré, em Belém. O espaço amplo e moderno utiliza tecnologia de ponta, incluindo bonecos de alta fidelidade (que respiram, choram e sangram), para capacitar profissionais e alunos em um ambiente seguro.

A apresentação do Centro compôs a 2ª edição do Integra Saúde, evento que iniciou na quarta-feira (18), voltado à formação prática e inovadora dos alunos do Senac Pará. Durante dois dias, as atividades abertas ao público ofereceram experiências imersivas para os participantes e, nesta quinta-feira, o Senac apresentou em detalhes a metodologia de ensino do Centro de Simulação.

Senac Pará tem moderno Centro de Simulação Clínica Avançada em Saúde em Belém

O Centro de Simulação Clínica tem instalações que retratam, realisticamente, ambientes de um hospital, como ambulatório, centro cirúrgico, e salas de enfermaria de urgência e emergência, além de salas de debriefing, que são espaços dedicados à reflexão das ações realizadas pelos alunos.

É nas salas de debriefing, que a equipe profissional de instrutores promove, por exemplo, a análise das ações práticas dos alunos e permite que os participantes discutam o seu desempenho, com foco na melhoria contínua das habilidades técnicas e comportamentais em um ambiente seguro, geralmente com suporte de vídeos.

“O Centro é um ferramenta metodológica, com inovação e tecnologia, para o fazer profissional dos nossos alunos. O Senac trabalha com as competências técnicas, e aqui os nossos alunos têm a oportunidade de mostrar esse fazer profissional, através dos conhecimentos e das habilidades, atitudes e valores”, afirmou Marília Giordano, analista do eixo Ambiente e Saúde do Senac Pará.

Marília Giordano observou que o Senac Pará acompanha o avanço tecnológico, com inovação na área de saúde, sem abrir mão de valores como ética e empatia. “O Senac tem essa preocupação, o nosso modelo pedagógico traz as competências técnicas que aliam não só os conhecimentos, que são importantíssimos, mas as responsabilidades, atitudes e valores, porque não adianta você só ter o conhecimento técnico e não ser empático, não ser proativo, não trabalhar em equipe".

"Por isso, o investimento nesse modelo pedagógico, ele é um modelo fantástico, interessante para o aluno, porque ele consegue vivenciar todas essas competências, num ambiente de alta tecnologia, mas com elas entrelaçadas com o olhar ao próximo, à escuta, à segurança do paciente. O profissional sai pronto para o mercado de trabalho, cada dia mais exigente”, afirmou.

Atualmente, o Senac Pará oferece qualificação profissional e habilitação técnica para uma gama de profissionais da área de saúde, a exemplo de enfermagem, farmácia, técnico em enfermagem. “Somos pioneiros na formação profissional e temos avançado. Nós trazemos agora para o mês de abril, algumas especializações técnicas, como a especialização em unidade de terapia intensiva, especialização técnica e instrumentação cirúrgica", informou Marília Giordano.

Também no mês de abril, o Senac vai ofertar cursos de aperfeiçoamento, como humanização em sala de vacina da teoria prática, simulação realística - diretriz para o suporte básico da vida, e algumas qualificações profissionais, a exemplo de agente comunitário e cuidador de idoso. “Em todos os cursos, nós utilizamos essa metodologia pedagógica da simulação realística, que exige investimento em infraestrutura e profissionais qualificados na área de saúde”, afirmou Giordano.

Serviço:

O Senac Pará divulga regularmente a programação de cursos no site https://www.pa.senac.br/ e na página oficial da instituição no Instagram senac_pa.