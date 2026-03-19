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Economia

Senac Pará investe em formação profissional com Centro de Simulação Clínica Avançada em Saúde

Centro oferece modelo pedagógico com inovação na área de saúde, sem abrir mão de valores como ética e empatia

Valéria Nascimento
fonte

Marília Giordano, analista do eixo Ambiente e Saúde do Senac Pará, no Centro de Simulação Clínica Avançada em Saúde, do Senac Pará, em Belém (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Nesta quinta-feira (19), em Belém, o Senac Pará apresentou a convidados especiais o seu Centro de Simulação Clínica Avançada em Saúde, na avenida Serzedelo Corrêa, nº 279, no bairro de Nazaré, em Belém. O espaço amplo e moderno utiliza tecnologia de ponta, incluindo bonecos de alta fidelidade (que respiram, choram e sangram), para capacitar profissionais e alunos em um ambiente seguro. 

A apresentação do Centro compôs a 2ª edição do Integra Saúde, evento que iniciou na quarta-feira (18), voltado à formação prática e inovadora dos alunos do Senac Pará. Durante dois dias, as atividades abertas ao público ofereceram experiências imersivas para os participantes e, nesta quinta-feira, o Senac apresentou em detalhes a metodologia de ensino do Centro de Simulação.

Senac Pará tem moderno Centro de Simulação Clínica Avançada em Saúde em Belém

O Centro de Simulação Clínica tem instalações que retratam, realisticamente, ambientes de um hospital, como ambulatório, centro cirúrgico, e salas de enfermaria de urgência e emergência, além de salas de debriefing, que são espaços dedicados à reflexão das ações realizadas pelos alunos.

É nas salas de debriefing, que a equipe profissional de instrutores promove, por exemplo, a análise das ações práticas dos alunos e permite que os participantes discutam o seu desempenho, com foco na melhoria contínua das habilidades técnicas e comportamentais em um ambiente seguro, geralmente com suporte de vídeos.

“O Centro é um ferramenta metodológica, com inovação e tecnologia, para o fazer profissional dos nossos alunos. O Senac trabalha com as competências técnicas, e aqui os nossos alunos têm a oportunidade de mostrar esse fazer profissional, através dos conhecimentos e das habilidades, atitudes e valores”, afirmou Marília Giordano, analista do eixo Ambiente e Saúde do Senac Pará.

Marília Giordano observou que o Senac Pará acompanha o avanço tecnológico, com inovação na área de saúde, sem abrir mão de valores como ética e empatia. “O Senac tem essa preocupação, o nosso modelo pedagógico traz as competências técnicas que aliam não só os conhecimentos, que são importantíssimos, mas as responsabilidades, atitudes e valores, porque não adianta você só ter o conhecimento técnico e não ser empático, não ser proativo, não trabalhar em equipe".

"Por isso, o investimento nesse modelo pedagógico, ele é um modelo fantástico, interessante para o aluno, porque ele consegue vivenciar todas essas competências, num ambiente de alta tecnologia, mas com elas entrelaçadas com o olhar ao próximo, à escuta, à segurança do paciente. O profissional sai pronto para o mercado de trabalho, cada dia mais exigente”, afirmou.

Atualmente, o Senac Pará oferece qualificação profissional e habilitação técnica para uma gama de profissionais da área de saúde, a exemplo de enfermagem, farmácia, técnico em enfermagem. “Somos pioneiros na formação profissional e temos avançado. Nós trazemos agora para o mês de abril, algumas especializações técnicas, como a especialização em unidade de terapia intensiva, especialização técnica e instrumentação cirúrgica", informou Marília Giordano.

Também no mês de abril, o Senac vai ofertar cursos de aperfeiçoamento, como humanização em sala de vacina da teoria prática, simulação realística - diretriz para o suporte básico da vida, e algumas qualificações profissionais, a exemplo de agente comunitário e cuidador de idoso. “Em todos os cursos, nós utilizamos essa metodologia pedagógica da simulação realística, que exige investimento em infraestrutura e profissionais qualificados na área de saúde”, afirmou Giordano.

Serviço:

O Senac Pará divulga regularmente a programação de cursos no site https://www.pa.senac.br/ e na página oficial da instituição no Instagram senac_pa.

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