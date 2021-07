Senac abre seleção para contratar profissionais em Marabá

O Serviço Nacional de Aprendizagem Profissional – Departamento Regional Pará (Senac Pará) está com inscrições abertas, até o dia 18 de julho, em cinco processos seletivos destinados a contratação de empregados nos termos Legislação Trabalhista (CLT), no município de Marabá. As vagas são para compor o quadro de instrutores e da equipe administrativa do Núcleo de Educação Profissional do Senac no município (Senac NEP Marabá).

Ao todo, estão sendo ofertadas sendo vagas: uma para o cargo de Assessor Técnico com nível superior completo em Pedagogia ou qualquer Licenciatura, desde que possua pós-graduação nas áreas de Gestão/Coordenação/Supervisão/Orientação Escolar; uma para o cargo de Assistente de Administração com nível médio; uma para Instrutor no segmento de Beleza (Maquiagem) com nível médio e formação profissional; uma para Instrutor no segmento Beleza (Cabeleireiro) com nível médio e formação profissional; e uma vaga para Instrutor no segmento Administração com nível superior completo em Administração.

A inscrição é online e o candidato deve preencher atentamente o modelo de currículo disponível na página do Senac Pará. Todas as informações sobre os requisitos dos cargos e como participar dos processos seletivos estão disponíveis nos Comunicados de Abertura publicados no site www.pa.senac.br, seção Trabalhe Conosco.

Os cargos requerem experiência mínima de 06 (seis) meses comprovada. Todas as seleções são compostas por etapas, dentre elas Análise Curricular, Prova de Conhecimentos e Avaliação Individual. As pessoas com deficiência participarão dos Processos Seletivos em igualdade de condições com os demais candidatos.