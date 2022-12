Segunda parcela do 13º salário deve ser paga até hoje (20)

Empregadores de todo o Brasil tem até hoje, 20, para pagar a segunda parcela do 13º salário. Somente no estado do Pará são 1.946.947 pessoas com direito à gratificação, que beneficia trabalhadores do mercado formal contratados sob o regime de CLT, inclusive temporários e aqueles que tiveram licença médica ou maternidade, além de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O recurso extra vem agora em valor menor devido à incidência de encargos, mesmo assim é aguardado com expectativa por trabalhadores e empresários.

A injeção de recursos, ainda que em menor volume, já anima a população que faz planos para utilização do dinheiro. A auxiliar de limpeza Layse Santos, 42, por exemplo, planejou com antecedência como ia gastar as duas parcelas da gratificação. “Eu já recebi a primeira, que foi só para pagar as dívidas. Agora falta receber a segunda, que a empresa disse que sai no dia 20. Essa segunda parcela vai servir pra comprar presentes para minhas três filhas e gastar na ceia de Natal. Vai ser especificamente para gastar com a família mesmo”, disse.

Já Lilia Silva, 45, que é atendente de uma lanchonete, conta que já recebeu o recurso antes da data-limite, o que a ajudou a comemorar o aniversário realizado no último domingo. “O 13º tem uma importância muito grande até mesmo para cobrir a cesta básica. Agora eu não tenho como viajar nem tirar férias porque estou trabalhando, mas esse dinheiro me ajudou a festejar meu aniversário e deu para guardar um pouco. Já paguei minhas contas. Poupei um pouco porque vem ai o Natal e dá comprar algumas lembranças”, comentou.

Para Eliana Albuquerque, que possui uma loja de confecções no bairro da Pedreira, o pagamento dos trabalhadores é sinal de mais dinheiro circulando, que deve aquecer as vendas no final do ano. “O movimento até então está fraco. Mas agora como está chegando o Natal, a nossa expectativa é que aumente o número de clientes que vem com esse dinheiro extra para comprar os presentes e as roupas das festas”, afirma a lojista.

De acordo com dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), só no Pará o 13º salário deve injetar mais de R$ 4,9 bilhões, considerando as duas parcelas do benefício. Isso representa 40% de todos os recursos pagos na região Norte, onde o total de recursos injetados é de cerca de R$ 12,2 bilhões.

O valor médio nacional a ser pago foi estimado em R$ 2.672,26, enquanto que no Pará a média é de R$ 2.298,59. Entre os beneficiários, o maior valor de 13º salário é pago aos empregados do mercado formal, tanto do setor público quanto privado, que recebem cerca de R$ 2.940,97. Em seguida estão os empregados domésticos com carteira assinada que recebe cerca de R$ 1.267. Já o menor valor é pago aos aposentados e pensionistas, que recebem, em média, R$ 1.236,71.

Vale ressaltar que assim como a remuneração mensal, incide sobre o 13º salário os descontos de INSS e Imposto de Renda, que são calculados na segunda parcela, por isso o valor pago agora é menor. O pagamento é obrigatório e, caso não seja realizado, o trabalhador pode formalizar uma denúncia ao Ministério do Trabalho e Previdência pelo site.