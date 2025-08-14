Seduc prorroga inscrições até 17 de agosto para bolsistas de nível superior

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) prorrogou, até o próximo domingo (17), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a formação de cadastro de reserva de estagiários-bolsistas de nível superior para todo o estado. Podem se inscrever estudantes matriculados, em licenciaturas em Língua Portuguesa, Matemática e Pedagogia, reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

A Seduc informa que os selecionados vão atuar no Programa Qualifica Reforço Escolar nas unidades da rede pública estadual, com atividades de reforço escolar e apoio pedagógico à educação especial.

Para se candidatar, os estudantes precisam estar matriculados, a partir do 5º período, nos cursos de Licenciatura em Língua Portuguesa e Matemática, ou Pedagogia. Já para o Apoio à Educação Especial precisa estar cursando, a partir do 2º período, qualquer Licenciatura.

Inscrições gratuitas

As inscrições são gratuitas e exclusivas pelo site da Seduc, até às 23h59 do domingo (17). O estagiário-bolsista receberá bolsa de nível superior, no valor de R$ 1.136,30, e auxílio-transporte, para jornada de 30 horas semanais.

O cadastro de reserva será formado, por município, para atendimento na sede urbana e localidades da circunscrição, conforme necessidade e ordem de classificação. Serão reservados 5% das vagas para Pessoas com Deficiência (PcD), de acordo com o decreto estadual nº 1.741/2017. O edital completo e seus anexos podem ser consultados no site oficial da Seduc.

O processo prevê as seguintes etapas: a inscrição on-line (eliminatória), por formulário eletrônico disponível no site; a análise curricular (eliminatória e classificatória), realizada com base nas informações prestadas na inscrição; e a convocação e entrega de documentação comprobatória (eliminatória), conforme ordem de classificação.

Cronograma:

Inscrições: até 17/08

Resultado preliminar da Análise Curricular: 19/08

Prazo para recurso: 20/08

Resultado final: 25/08

Convocação para entrega de documentação: a partir de 25/08.