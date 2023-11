Sebrae Pará oferece cursos gratuitos de língua estrangeira para empreendedores 

O Sebrae Pará está com inscrições gratuitas abertas para cursos de língua estrangeira (inglês) voltada aos setores de hospitalidade, mobilidade, alimentos e bebidas, como parte das iniciativas para capacitar empreendedores e suas equipes em preparação para a COP 30, que será realizada em Belém em 2025. Os interessados podem se inscrever na loja virtual da instituição.

A capacitação, programada para ocorrer entre 27 de novembro e 7 de dezembro, em turnos matutino e vespertino, compreenderá dez encontros, cada um com quatro horas de duração. O foco dos cursos será a excelência no atendimento em língua estrangeira nos segmentos de mobilidade urbana, hotelaria e gastronomia. A metodologia das aulas foi desenvolvida por professores da Universidade do Estado do Pará (UEPA), que também serão os responsáveis por ministrar as capacitações.

Além dos setores mencionados, outra área prioritária de atuação do Sebrae/PA, em vista da COP 30, é a economia criativa.

O diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, destaca: “Estamos atuando de maneira presencial e online, buscando articular uma rede de parceiros para que os empreendedores de pequenos negócios estejam preparados para as oportunidades geradas pela COP 30, evento que sediaremos em 2025”.

Veja a programação

De 2/11 a 07/12

Curso: COP 30 – Qualidade no atendimento em língua estrangeira (inglês) para atendentes de hotéis e hostels

Horário: 8h30 às 12h30

Curso: COP 30 – Qualidade no atendimento em língua estrangeira (inglês) voltado para bares e restaurantes

Horário: 14h às 18h

Curso: COP 30 – Qualidade no atendimento em língua estrangeira (inglês) para motoristas de aplicativos

Hora: 14h às 18h

COP 30 – Qualidade no atendimento em língua estrangeira (inglês) para taxistas

Horário: 8h30 às 12h30