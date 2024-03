Sebrae e Correios vão impulsionar comércio eletrônico de pequenos negócios paraenses

O Sebrae Pará e os Correios firmaram uma parceria para impulsionar o comércio eletrônico de pequenos negócios no estado. O objetivo da união de esforços é a expansão do mercado consumidor para além das fronteiras regionais. A iniciativa foi oficializada nesta segunda-feira (25), com a assinatura do Termo de Adesão ao Acordo Nacional de Cooperação Técnica que ambas as entidades mantêm em nível nacional.

A assinatura foi realizada na tarde desta segunda-feira em Belém, na Agência Sebrae COP 30, que funciona na sede do Sebrae Pará. Participaram da assinatura do convênio o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, e o superintendente regional dos Correios, Marcelo Gomes Pinheiro. O evento ocorreu de forma híbrida e foi transmitido pelas redes sociais do Sebrae no Pará.

Foco no e-commerce

Com a adesão ao acordo nacional, as duas entidades se comprometem a atuar em conjunto para promover ações que visam desenvolver o comércio eletrônico de Microempreendedores Individuais (MEI) e Micro e Pequenas Empresas (MPE) paraenses.

Na ocasião, Rubens Magno, afirmou que a entidade tem trabalhado para que os empreendedores tenham capilaridade e consigam vender seus produtos em todo o mundo. Ele destacou a expertise dos Correios em logística e a do Sebrae em negócios, afirmando que a parceria busca trazer capilaridade, perenidade e segurança para os empresários do Pará exportarem seus produtos.

“É dessa forma que o Sebrae, hoje, celebra esse convênio com os Correios. Eles entendem de logística e o Sebrae entende de negócios. Então, é uma junção de logística e negócio para trazer capilaridade, perenidade e, principalmente, com segurança para os empresários do Pará para exportarem seus produtos”, afirmou Magno.

Atuação

As ações previstas estão divididas em três eixos: e-commerce, internacionalização e políticas públicas. Entre as iniciativas estão treinamentos, curadorias, seminários e estudos para compartilhamento de dados estratégicos. Além disso, os empreendedores serão orientados quanto à definição do portfólio dos produtos ofertados e contarão com preços competitivos para exportação. Está previsto, ainda, um piloto de exportação para os Estados Unidos.

Estas iniciativas visam capacitar os empreendedores e fornecer subsídios para a gestão de seus negócios, permitindo expandir sua clientela para fora do estado, aproveitando a visibilidade interna e externa da Amazônia gerada pela COP 30.

Marcelo Pinheiro, dos Correios, ressaltou que o e-commerce é atualmente dominado por grandes concorrentes, mas que a empresa está preparada para entrar na disputa com estratégias competitivas e novos serviços e produtos. Ele afirmou que a entrada dos Correios na disputa irá beneficiar todos os empresários, grandes e pequenos.

“Estamos preparando várias estratégias, com preço competitivo e prazo. Então, a gente entrando nessa disputa de igual para igual, só vai melhorar para todos, os grandes e os pequenos empresários. Vamos entrar com novos serviços e produtos para facilitar ainda mais a vida de quem quer exportar”, afirmou Pinheiro.