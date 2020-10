Scania confirmou investimento no Brasil de R$ 1,4 bi

O presidente da Scania na América Latina, Christopher Podgorski afirmou nesta segunda-feira (26), os investimentos de R$ 1,4 bilhão previstos pela montadora no Brasil, apesar do impacto da pandemia no mercado de veículos pesados. O plano, a ser executado até 2024, foi anunciado em maio do ano passado, na esteira de um programa de investimentos que destinaram outros R$ 2,6 bilhões à operação da marca sueca no País.

A montadora pretende direcionar os novos investimentos à atualização das linhas da fábrica em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, assim como a projetos de combustíveis alternativos.

"O investimento já tinha sido anunciado, mas antes da pandemia. Aproveito para anunciar que nossos investimentos estão confirmados", afirmou Podgorski durante congresso virtual.

Chistopher Podgorski disse que acredita num crescimento de, no mínimo, 3% da economia brasileira no ano que vem. Ele informou ainda que a montadora agendou produção extra aos sábados em São Bernardo do Campo para atender a retomada das encomendas.

"De uma situação onde prevíamos parar por muitos dias úteis em meio à pandemia, já temos vários sábados agendados de produção", comentou o executivo.