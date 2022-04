Saque do FGTS começa nesta quarta (20): saiba o que dá para comprar com R$ 1 mil

Nesta quarta-feira (20) começou a liberação do saque extraordinário do FGTS e muitos brasileiros terão em mãos um dinheiro extra. No entanto, a inflação fará com que os R$ 1 mil disponíveis tenham um impacto bem menor na vida das famílias neste ano do que teve em 2020, última vez em que o recurso foi liberado. As informações são do portal A Gazeta.

Os R$ 1 mil hoje, compram bem menos do que os R$ 1.045 liberados pelo presidente Jair Bolsonaro em abril de 2020, no início da pandemia. no caso de alguns itens, a quantidade de produto que dá para comprar atualmente é a metade do que há dois anos.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) FGTS: 40% dos inadimplentes devem limpar o nome com o saque]]

Veja o que se pode comprar com o saque extra do FGTS:

► Gasolina

Em 2020, com o litro da gasolina a R$ 3,93, em média, era possível encher o tanque de um carro pelo menos cinco vezes com os R$ 1.045 do FGTS. Com o R$ 1 mil e o preço do combustível, custando, em média, R$ 7,25 o litro, só vai dar para abastecer pouco mais de duas vezes.

► Gás de cozinha

A botija custa atualmente R$ 115, em média, o que significa que o saque do FGTS poderia pagar oito delas. Em 2020, dava para adquirir 15.

► Carne

Quem pensa em usar o dinheiro do FGTS para bancar um churrasco, pode ter que rever os planos. Atualmente, o quilo da picanha, por exemplo, está próximo de R$ 100. Logo, com R$ 1 mil, dá para comprar 10 kg. Em 2020, seria possível adquirir 23 kg, mais que o dobro.

► Cesta básica

Segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras),o preço da cesta básica, considerado um dos motivos do aumento, chegou ao maior valor do país na região Norte em abril desse ano, custando R$ 792,43, em média. O saque do FGTS permitirá comprar apenas uma (e sobraria R$ 207).

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)