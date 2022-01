Santa Casa abre seleção com 43 vagas para todos os níveis de escolaridade; inscrições vão até amanhã

A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará – FSCMP abriu Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o preenchimento de 43 vagas temporárias, para todos os níveis de escolaridade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas nesta quarta (26) e quinta-feira (27), exclusivamente, através do www.sipros.pa.gov.br.

A remuneração para os cargos de nível superior será de R$ 1.858,41. Já para os cargos de nível médio e fundamental, será de R$ 1.100,00. Com acréscimo de gratificação e benefícios para todos os cargos.

O Processo Seletivo será composto por três etapas: Inscrição, de caráter habilitatório; Análise Documental e Curricular, de caráter eliminatório e classificatório; e Entrevista Individual, de caráter eliminatório e classificatório.

Para o nível superior estão sendo ofertadas vagas para

►Assistente Social ( 02)

►Enfermeiro – Intensivista Adulto (01)

► Enfermeiro – Obstetra (02)

► Engenheiro de produção (02)

► Engenheiro Civil (01)

► Farmacêutico – Gestão de laboratório (01)

►Fisioterapeuta - Neonatologista (01)

►Fonoaudiólogo – experiência em fissurados (01)

►Médico – Radiologista (intervencionista) (01)

► Médico – Cirurgia ginecológica e videolaparoscópica (01)

► Médico - Medicina do Trabalho (01)

►Médico - Nefrologista Pediátrico (01)

►Médico - Pediatra (01)

► Médico - Neonatologia (05)

►Médico- Ginecologia e obstetrícia (02)

► Terapeuta ocupacional (01)

Para o nível médio, as vagas são para:

►Assistente Administrativo (02)

► Técnico em Segurança do Trabalho (01)

►Técnico De Enfermagem (com experiência em clínica cirúrgica) (01)

►Técnico De Enfermagem (com experiência em Nefrologia pediátrica) (02)

►Técnico De Enfermagem (com experiência em obstetrícia) (03)

►Técnico De Enfermagem (com experiência em CME) (01)

► Técnico De Enfermagem (com experiência em neonatologia) (02)

►Técnico De Enfermagem (com experiência em pediatria) (01)

►Técnico De Enfermagem (com experiência em UTI pediátrica) (01)

► Técnico De Radiologia (01)

Já para o nível fundamental estão sendo disponibilizadas 04 vagas para o cargo de Agente de Artes Práticas.

Para maiores informações sobre os requisitos e atribuições dos cargos, os candidatos podem acessar o edital do processo seletivo disponibilizado no site do Sipros.