Saiba quais setores/áreas do mercado de trabalho podem ser alavancados com a COP 30

De acordo com dados do Governo Federal, cerca de 30 mil pessoas participaram das discussões dos 'Diálogos Amazônicos' e 'Cúpula da Amazônia', que aconteceram em Belém, entre os dias 4 e 6 de agosto. Segundo a Secretaria de Estado de Turismo (Setur), locais turísticos como o Mangal das Garças, o Parque Estadual do Utinga e a Estação das Docas registram aumento na movimentação no fim de semana de realização dos eventos na capital paraense. Segunda a Setur, mais de 43 mil pessoas aproveitaram a oportunidade para explorar esses três destinos, contribuindo assim para o crescimento do setor turístico em Belém. Na Estação das Docas, o número de visitantes ultrapassou 32 mil, enquanto o Parque do Utinga e o Mangal das Garças receberam respectivamente mais de 7 mil e 4 mil visitantes nesse mesmo período.

A realização desses dois importantes eventos serve como um indicativo significativo para a COP 30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que será realizada em novembro de 2025, colocando Belém como protagonista no setor de turismo de eventos no Pará, ganhando destaque nacional e internacional. Além disso, essa exposição contribui para impulsionar a economia local e promover a criação de oportunidades de emprego no estado.

Segundo Everson Costa, técnico de pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA), os eventos que estão acontecendo em Belém e os que serão realizados até a COP 30, indicam que um dos setores mais impactados será o de serviços. De acordo com o técnico do Dieese-Pa, este setor é o principal impulsionador do emprego tanto no Brasil, quanto no estado do Pará.

VEJA MAIS

Everson destaca que, os impactos da realização do 'Diálogos Amazônicos' e da "Cúpula da Amazônia" movimentou significativamente o setor hoteleiro de Belém. Ele também ressalta que o setor terá que se preparar ainda mais para acomodar de maneira adequada eventos de grande porte associados ao turismo de negócios, ao turismo religioso e ao turismo ecológico.

“Além de representar o principal gerador de empregos, o setor de serviços desempenha um papel fundamental. Esse processo é influenciado não apenas pela realização da COP 30, mas também por uma série de obras e ajustes estruturais que a capital paraense estará recebendo. A construção civil está bombando, porque se tem uma série de obras aqui, que vão fazer parte da COP 30. Então, quando se tem renda gerada com empregos da construção, por exemplo, aumenta ainda mais o envolvimento do setor de serviços e, por consequência, o comércio também vende mais. Até a COP 30, vamos entrar num ciclo muito positivo de geração de empregos. Isso significa dizer que o setor de serviços, sendo o maior empregador no Pará, vai impulsionar e influenciar outros setores que devem fazer com que o estado chegue até o final do ano de 2025 com mais de 420 mil pessoas admitidas. A perspectiva é positiva.” destaca Everson.

Para o presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos - Seccional Pará (ABRH-PA), Junior Lopes, a COP 30 demandará os mais variados tipos de mão de obra em diversos segmentos como hotelaria, alimentação, restaurante, entretenimento, comércios e serviços. Ele estima que pelo menos 70 mil pessoas poderão ser contratadas, direta e indiretamente, durante a realização do evento mundial em 2025. “ São pessoas que vão trabalhar em hotéis, restaurantes, dando suporte, reforçando o time de varejos, no segmento do entretenimento, reforço na parte de comunicação, seja na internet, ou nos veículos de comunicação. Esses profissionais vão precisar ser recrutados, selecionados e treinados no pré-evento ", explica.

“As pessoas precisam estar atentas às oportunidades que estão sendo geradas, olhando as plataformas de contratações, verificando os sites das empresas, se qualificando, manter sempre os seus currículos atualizados para essas demandas que, mesmo a COP 30 acontecendo só em 2025, já começamos a observar um aumento de demanda por contratações, do nível executivo ao nível mais operacional, dentro das organizações”, explica.

Para as empresas que necessitam de mão de obra, o especialista enfatiza a importância de um planejamento cuidadoso. Ele ressalta que a área de gestão de recursos humanos das empresas deve estabelecer um planejamento abrangente, englobando todas as fases do processo. Dessa forma, quando o pico das demandas efetivamente se iniciar, os colaboradores estarão devidamente preparados para executar suas funções e atender às necessidades. “ É importante não aguardar o início do evento ou sua aproximação para iniciar o recrutamento e a seleção, pois esse processo vai além dessas etapas. O desenvolvimento e a preparação dessa mão de obra são essenciais para garantir a entrega de um trabalho de alta qualidade”, pontua.

O administrador de empresas, Rafael Teixeira, sócio-diretor de uma locadora de veículos e de um restaurante em Belém, diz que está muito otimista e que suas expectativas para COP 30 são as melhores. Segundo o empresário, os eventos ambientais ocorridos em Belém serviram como uma espécie de ensaio para o que será a COP 30. Por essa razão, Rafael diz que já está em processo de preparação de sua equipe para responder às exigências que o evento global acarretará.

O administrador destaca que está optando por recrutar profissionais fluentes em inglês para suprir as necessidades da empresa de aluguel de veículos. Quanto ao seu restaurante, ele explica que há planos de expansão e modernização, além de investimentos em treinamento da equipe. “A COP 30 é uma grande oportunidade. Estou confiante de que isso não vai ser uma coisa pontual, mas sim, vai ser algo que vai se perenizar, que vai mudar a nossa realidade, o nosso turismo de lazer, tanto de Belém, quanto do estado do Pará" acredita.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Hamilton Braga, Coordenador do Núcleo de Política).