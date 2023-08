Sebrae-PA prorroga inscrições de processo seletivo para o cargo de analista técnico

O Sebrae-PA prorrogou o prazo de inscrição do processo seletivo para o cargo de analista técnico. Anteriormente, os candidatos tinham até o dia 7 para realizar a inscrição (R$90), que agora pode ser feita até a próxima quinta-feira (10). São disponibilizadas 30 vagas para os municípios de Belém, Abaetetuba, Breves, Paragominas, Soure, Parauapebas, Itaituba, Altamira e Santarém.

VEJA MAIS

Das 30 vagas ofertadas, 10 são para contratação imediata em Belém, Abaetetuba, Breves, Paragominas, Soure e 20 para formação de cadastro reserva em Belém, Abaetetuba, Parauapebas, Itaituba, Altamira e Santarém.

Os candidatos classificados receberão o salário fixo de R$6,771,65, além dos benefícios de plano de saúde, vale-transporte, plano de previdência privada (SEBRAEPREV), auxílio alimentação, seguro de vida em grupo, plano odontológico e outras gratificações listadas no edital.

VAGAS

As vagas reservadas pelo Sebrae são divididas em duas áreas de atuação: meio e fim. A primeira é voltada ao setor administrativo, exigindo profissionais com formação em contabilidade, recursos humanos, administração, engenharia civil, tecnologia da informação, jornalismo, design gráfico e direito. A segunda corresponde aos analistas que atuarão nas agências de atendimento aos pequenos negócios e na área técnica da empresa, destinadas a candidatos com qualquer formação superior.

Etapas do processo seletivo

Avaliação de conhecimentos (prova objetiva e redação); Análise curricular e documental; Avaliação coletiva de habilidades e perfil; Entrevista individual por competências.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)