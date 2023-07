IBGE abre processo seletivo para Agente de Pesquisa com cinco vagas em Manaus; confira

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu inscrições para o cargo de Agente Censitário de Pesquisa e Mapeamento em todo o país. Das 148 vagas, cinco são destinadas para Manaus (AM), com salários de R$ 3.100, 00. As inscrições começaram nesta segunda-feira (24) e seguem até o dia 13 de agosto.

Para o cargo, o Instituto exige nível de escolaridade de ensino médio completo e oferta três vagas para ampla concorrência, uma para Pessoas Pretas ou Pardas (PPP), e outra para Pessoas com Deficiência (PcD).

Conforme divulgado no edital, o contrato para Agente de Pesquisa terá 1 ano de duração, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. O candidato aprovado terá uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, totalizando 40 horas semanais.

O interessado pode realizar a inscrição, que custa R$ 30,00 e deve ser feita diretamente no site da banca organizadora, onde, posteriormente, os resultados serão divulgados. Ao todo serão 20 questões de Língua Portuguesa, 15 de Matemática e Raciocínio Lógico, 5 de Ética no Serviço Público e 20 de Geografia.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão de Ádna Figueira, editora de OLiberal.com)