Com salário de R$ 15 mil, Portugal tem vagas para médicos brasileiros

Médicos brasileiros estão sendo procurados por Portugal, que quer contratar os profissionais com salário equivalente a R$ 15 mil por mês, além de vale-refeição e moradia paga. A busca se dá por conta de uma escassez de profissionais em regiões onde há maior demanda por serviços de saúde, em um contexto de aumento do número de imigrantes no país e de aposentadorias.

O número de imigrantes brasileiros em situação regular no país mais do que dobrou desde 2016: são quase 300 mil (ou 30% de todos os estrangeiros), segundo os dados oficiais mais recentes.

Contratações

Ainda estão sendo acertados os detalhes sobre como vai funcionar a contratação de médicos estrangeiros, já que os modelos de contratação relativos ao recrutamento ainda "estão sendo desenvolvidos", de acordo com a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), órgão vinculado ao Ministério da Saúde português.

O que se sabe é que as contratações serão de "natureza transitória", com duração de três anos, "para facilitar o acesso regular das populações a cuidados médicos", enquanto médicos de família estão sendo formados. "Estão sendo testadas as condições que poderão vir a ser oferecidas", informou o órgão em comunicado.

Trabalho

A referência para a remuneração oferecida é a prestação de serviços médicos em atendimento em Cuidados de Saúde Primários, para um horário semanal de 40 horas. Quem for contratado vai trabalhar em centros de saúde nas regiões de Lisboa, Vale do Tejo, Alentejo e Algarve.

Mensalmente, o salário será de 2.863 euros (R$ 15 mil brutos, ou cerca de R$ 9 mil líquidos), além de vale-refeição diário de seis euros (R$ 32). A moradia também está incluída no pacote de benefícios.

Para ser contratado, o médico deve obedecer aos seguintes requisitos: ter reconhecimento de qualificações estrangeiras em Portugal e, preferencialmente, um mínimo de cinco anos de experiência como médico. Os interessados devem enviar canditatura ao e-mail: recrutamento.medicos@acss.min-saude.pt.