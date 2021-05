Rodoviários do Pará e empresários discutem data-base dos trabalhadores

Com início às 15h desta segunda-feira (24), o Sindicato dos Rodoviários do Pará segue em reunião com as empresas de transporte de passageiros de Belém durante a tarde. De acordo com o sindicato dos trabalhadores, a pauta com a patronal é a data-base da categoria.

Na próxima quarta-feira (26), os rodoviárias realizam assembleia para decidir se haverá ou não greve, o que dependerá das conversas em curso com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel). Caso não haja consenso entre as entidades, a nova greve pode ser deflagrada ainda nesta semana.