Restituição do IRPF é liberada nesta terça-feira (31); serão pagos mais de R$ 7 milhões no Pará

A restituição do lote residual do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), referente ao mês de janeiro, será realizada nesta terça-feira (31), em todo o país. No Pará, o valor total de R$ 7.789.015,43 será distribuído entre 3.051 contribuintes.

Os contribuintes atendidos pela Delegacia da Receita Federal em Belém e unidades jurisdicionadas somam 1.939 contribuintes que terão direito a R$ 6.386.713,63. Enquanto em Marabá, serão R$ 937.274,96 para 731 contribuintes e em Santarém são R$ 465.026,84 para 381 contribuintes.

A 2ª Região Fiscal, composta pelos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, somam 6.510 contribuintes, que terão direito a créditos no valor total de R$ 15.074.214,99.

Restituição no Brasil

Na esfera nacional, o valor do crédito bancário chega a R$ 368.017.854,27, para os 136.565 contribuintes em todo o Brasil. Desse total, R$ 199.291.762,86 são de contribuintes que têm prioridade legal.

Conheça o perfil dos contribuintes:

3.069 contribuintes idosos acima de 80 anos;

20.624 contribuintes entre 60 e 79 anos;

2.349 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;

6.568 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Foram contemplados ainda 103.955 contribuintes não prioritários.

Como é feita a restituição do IRPF?

A restituição será feita na conta bancária que o contribuinte indicou na declaração do imposto, de forma direta ou por indicação da chave PIX. Se o valor não for disponibilizado, será possível fazer o resgate em até um ano, em qualquer agência do Banco do Brasil.

A consulta deve ser feita pelo site da Receita Federal. A plataforma oferece a opção de fazer uma consulta simplificada ou completa do status da declaração através do extrato de processamento. Se houver pendências na declaração, é possível corrigir as informações eventualmente incorretas.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)