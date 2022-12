Imposto de Renda: Consulta ao lote residual já está disponível; saiba como consultar

A Receita Federal liberou na quinta-feira (22) a consulta ao lote residual do Imposto de Renda e Pessoa Física (IRPF) referente ao mês de dezembro de 2022. Em todo o país, são 488.637 contribuintes beneficiados pelo crédito bancário. Desse total, mais de 11 mil são paraenses.

No âmbito nacional, o valor total disponibilizado é de R$ 903.375.493,48, sendo destinados R$ 16.745.109,24 aos 11.934 contribuintes no Pará. Já na 2ª Região Fiscal, composta pelos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, 25.216 contribuintes terão direito a créditos no valor total de R$ 36.970.502,39.

Os contribuintes atendidos pela Delegacia da Receita Federal em Belém e unidades jurisdicionadas somam 6.555 contribuintes que terão direito a R$ 11.234.785,15. Enquanto em Marabá, serão R$ 3.771.817,44 para 3.560 contribuintes e em Santarém são R$ 1.738.506,65 para 1.819 contribuintes.

Como consultar a restituição

Para consultar a restituição, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal. A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)