O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Restaurante regional prepara novas ofertas e mudança no menu para o fim de ano

Mudanças fazem parte das estratégias adotadas em 2025 para consolidar a clientela

Maycon Marte
fonte

Após uma queda de vendas antes e durante a COP 30, o proprietário lembra que a casa voltou a lotar no pós-COP. Para ele, isso ocorreu devido ao deslocamento de paraenses antes do encontro climático e o retorno após o fim das atividades. (Wagner Santana / O Liberal)

A preparação dos restaurantes em Belém para os meses com maior fluxo de consumo se repete todos os anos, com atenção ao fim do ano. Para aproveitar a demanda, o restaurante Ver-o-Açaí, especializado na união de culinária e cultura paraense, prepara ofertas especiais e uma mudança importante no cardápio da casa, com a modalidade de coma à vontade que se chama “Dá-lhe, Jean”. O empresário por trás do restaurante Maurício Façanha explica que a novidade foi baseada na demanda dos próprios consumidores e já começou a valer a partir de segunda-feira (29/12).

Entre as estratégias desse ano para consolidar a clientela, o restaurante elaborou uma nova proposta de cardápio. A novidade promete opções individuais menores de todos os principais pratos da casa em uma espécie de rodízio, por um preço fixo, que está na fase final para definição e deve ser divulgado no decorrer do dia. Mas, apesar do lançamento nesse fim de 2025, a preparação do restaurante intensificou desde junho deste ano, para aproveitar todos os eventos do segundo semestre, como o Círio de Nossa de Senhora de Nazaré e a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30).

“A gente preparou um coma à vontade de comida regional, então, se o cliente chegar aqui, ele pode pedir minicomidas e aí ele vai provando o que quiser. Só tem uma regra, todo mundo na mesa tem que comprar, não pode ser só um da mesa pedir”, explica o proprietário. O nome da promoção, “Dá-lhe, Jean”, é em homenagem ao funcionário Jean, que é chamado para experimentar as receitas novas ou, como diria um bom paraense, para dá-lhe.

Essa movimentação envolveu um reforço de 30% a 35% na equipe de funcionários nas unidades do negócio, que se manteve desde o início do segundo semestre, passando por todos os grandes eventos. Após uma queda de vendas antes e durante a COP 30, Maurício lembra que a casa voltou a lotar no pós-COP. Isso ocorreu devido ao deslocamento de paraenses antes do encontro climático e o retorno após o fim das atividades.

Agora, o movimento de Natal foi o responsável por lotar o restaurante, o que tem se mantido desde o feriado. Apesar da movimentação e ainda aguardando a conclusão do ano para o fechamento do balanço de vendas, o empresário já projeta um ano de vendas menos intensas, em comparação com o ano anterior. Essa retração pode ter relação com a realização de grandes eventos na cidade, a exemplo da COP 30, que ocorreu em novembro deste ano.

Para ele, é necessário analisar a relação entre o crescimento da demanda e a distribuição de clientes entre as novas casas que surgiram na cidade, motivadas pelas oportunidades da conferência. O empresário não descarta outras causas, como a fragilidade da economia de maneira ampla.

Culinária, Cultura e Afeto

Desde a sua criação, em 2019, o negócio evoluiu e conta atualmente com onze unidades espalhadas pela capital paraense, com foco em uma experiência totalmente voltada a produtos produzidos na região norte. Isso pode ser visto em todo o cardápio, com opções de vinhos de açaí, em substituição às marcas estrangeiras, ou na diversidade dos pratos, que buscam referências em todas as regiões do Pará. As opções vão desde o piracuí, tradicional na região do Tapajós, até o arroz feito à maneira marajoara. “Nosso restaurante se dedica a apresentar a diversidade da culinária paraense em sua totalidade. Oferecemos também pratos da culinária marajoara, bragantina e tapajônica. Além disso, neste ano, estamos homenageando a culinária das regiões sul e sudeste do estado, com pratos típicos dessas áreas”, avalia Maurício.

O nascimento do restaurante também é marcado pela memória da mãe de Maurício. Ele se inspira no desejo que ela sempre cultivou de um dia abrir um restaurante com essas características, unindo culinária e cultura. Essa lembrança carrega afeto e lembranças de quando ele e o irmão levavam os pratos preparados por ela para os clientes. Na época, essa foi a estratégia da família para aumentar a renda dentro de casa.

Hoje, o proprietário conta que se empenha para manter vivos esses princípios e aos poucos estabelece uma rede de restaurantes que também absorvem a arte local, com quadros e outras obras de artistas nortistas expostos nas unidades. Ele comenta o desejo de expandir o negócio para outras regiões, mas ainda não destaca uma em especial. “É um desejo que ainda não posso chamar de plano, porque o plano é algo para se pôr no papel e, depois, na prática”, avalia.

Serviço:

Endereço: Tv. Dom Pedro I, 599 - Umarizal, Belém

Telefone: (91) 98578-2876

Instagram: @veroacaibelem

Site: veroacai.com.br

