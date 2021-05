Reservas em hotéis aumentam perto do feriado do Corpus Christi

O Sindicato dos Hoteis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Pará (SHRBS-PA) confirmou que o município de Salinópolis, distritos de Mosqueiro e Marudá, além dos principais turísticos do Marajó, como Soure e Salvaterra, já estão com 60% das acomodações reservadas para o feriado de Corpus Christi, que deve se estender de 3 a 6 de julho. O setor começa a falar em aquecimento e melhora do movimento, com o início do verão e a proximidade do mês de julho.

“De reserva temos quase 90%, mas para confirmar precisa do depósito, então confirmadas mesmo temos 60%. Isso é muito bom, mostra que o setor está começando a reagir. As pessoas estão com ânsia de viver, de sair e socializar, e em um feriado como esses traz um pouco de alento, as pessoas poderem ir para a praia, andar ao ar livre, encontrar os amigos”, adianta o assessor jurídico do SHRBS-PA, Fernando Soares, ressaltando que a alta no movimento é um bom prenúncio do mês de julho. “Se mantiver sem nenhuma surpresa do vírus teremos um bom julho”, conclui.

Em Salinas, a pousada Recanto no Sal, localizada na Orla da Cidade, está com as 16 acomodações reservadas para o feriado. Segundo o proprietário, Geraldo Nazaré, o último ano foi perdido, sem receitas e investimentos e a expectativa é que o setor comece a recuperar os prejuízos.

“Fechamos três meses ano passado, voltamos em junho e ainda naquele clima de medo, depois em fevereiro desse ano, com o bandeiramento vermelho e as praias fechadas de novo, fechamos de novo. Voltamos em maio e começamos a ter um início de movimento normal, mas ainda não é normal, né, nem sei se teremos isso de novo”, declarou Geraldo.

Apesar dos números do faturamento terem voltado a ficar ruins este ano, o empresário conta que está com boas expectativas, já que a procura está melhorando, especialmente neste fim do mês de maio, quando começa a parar de chover com tanta frequência.

“Salinas funciona para a praia, né? Ninguém vem para salinas senão para fazer turismo de praia, então, com a praia fechada não tem turista, mas esperamos daqui em diante todos os finais de semana aquecidos”, pontua, lembrando que, com a certa estabilidade nos casos de Covid-19 e as internações, o manauara, que é 90% do público que se hospeda em Salinas, começa a se sentir novamente seguro para viajar.

Marudá e Marajó

A procura por locais para estadia em Marudá, distrito de Marapanim, também já começou a aumentar. Segundo a gerente da pousada Santa Bárbara, Sandra Ferreira, ainda há muita procura sem pré-reserva. “Temos 50% das acomodações reservadas para o feriado, porque muita gente chega na cidade e reserva no dia, para negociar. A nossa expectativa é que venha mais gente nesse feriado.

Em Soure, no Marajó, há menos opções para se hospedar, no que se refere a quantidade de pousadas. Sérgio Nunes, do Tucupi Hostel, fala que essa mesma dinâmica de chegar ao local e procurar hospedagem no improviso ocorre também no balneário marajoara. “Os hóspedes que chegam até mim quase sempre são amigos, amigos de amigos, de ex-hóspedes, ou nos encontram pelo perfil no Instagram. Esse feriado estou com duas amigas do Rio que já estão aqui e duas amigas que moram em Belém que também estão vindo”, detalha.

A Pousada do Francês, também em Soure, tem sido bastante procurada, segundo a proprietária Monique Sobral de Boutteville. Para o feriado de Corpus Christi, não há mais vagas. “Fechamos para uma família que procurou a gente e fechou 90% da pousada, mas está tendo muita procura, só hoje recusamos três demandas do Instagram, então acredito que esteja melhorando. Quase todos os finais de semana estamos lotando, mesmo que ainda sem reserva prévia”, finalizou.