Reportagem da TV Liberal é premiada na categoria nacional do I Prêmio Ampla de Jornalismo

Profissionais de comunicação do Brasil, com destaque para grande presença de jornalistas paraenses, prestigiaram, na noite desta quinta-feira (7/11), a cerimônia final da primeira edição do I Prêmio Ampla de Jornalismo em Belém.

A jornalista carioca Christiane Pelajo apresentou o evento e foi quem anunciou a vitória da equipe da TV Liberal, na categoria nacional, com a reportagem “No Pará, agricultores respeitam a natureza e aumentam a produtividade”. O jornalista Evandro Santos, que editou o material, recebeu a premiação ao lado da jornalista Jalília Messias, repórter à frente da cobertura.

Em Belém, evento de entrega do I Prêmio Ampla de Jornalismo

"É uma honra participar do I Prêmio Ampla de Jornalismo que premia jornalistas que fazem reportagens na Amazônia”, disse Jalília Messias, ao lado da equipe da TV Liberal. Ela disse estar contente por ter sido premiada com uma reportagem que apresenta soluções para a região.

TV Liberal apresentou parceria bem-sucedida no Acará

A reportagem da TV Liberal “No Pará, agricultores respeitam a natureza e aumentam a produtividade”, foi ao ar no Jornal da Globo, no Dia Nacional de Proteção às Florestas, em 17 de julho deste ano.

O trabalho mostra a parceria bem-sucedida de agricultores de mandioca que com o apoio de uma fábrica que funciona, em Belém, a Manioca, passaram a produzir mais a conhecida planta nativa do Pará, e com maior compromisso com o meio ambiente em uma comunidade do Acará, município do nordeste estadual.

"Essa reportagem premiada mostra isso: soluções pensadas por pessoas que vivem na Amazônia para pessoas que moram na Amazônia”, disse sorrindo Jalília Messias, fazendo questão de destacar todos os colegas que participaram do trabalho vencedor, como o editor de texto, Evandro Santos; o editor de imagens, Renato Moreira; os cinegrafistas Reginaldo Gonçalves e Moisés Nascimento; o auxiliar técnico Márcio Greyck; e Adelson Bernache, no drone.

Premiação reconhece boas práticas profissionais

O diretor de Conteúdo do Grupo Liberal, Felipe Melo, enfatizou que o prêmio agrega valor para a atuação profissional jornalística. “O Prêmio Ampla reconhece as boas práticas profissionais, para nós, como profissionais é sempre uma satisfação ser reconhecido, porque eu acredito que estamos seguindo no caminho certo, então ações com essa magnitude reforçam a missão jornalística que nós temos, enquanto Grupo Liberal, enquanto jornalistas da Amazônia”.

À frente do evento, um dos cofundadores da Ampla – uma plataforma que reúne lideranças empresariais com foco no desenvolvimento da região amazônica – , o advogado

Giussepp Mendes destacou a grande adesão dos jornalistas à premiação.

“Quando lançamos o prêmio Ampla, nós não pensávamos que teríamos a aderência que tivemos em todos os aspectos, nos âmbitos nacional, estadual e isso incluindo o meio digital”, disse ele

Giuseppe Mendes afirmou que a premiação terá sua segunda edição no dia 7 de abril de 2025, Dia do Jornalista. “Essa é uma forma de prestigiar uma categoria que naturalmente enriquece a sociedade”, afirmou ele, para o salão lotado de profissionais de Comunicação, no restaurante Manjar das Garças, na Cidade Velha.

O evento também foi prestigiado por empresários e profissionais liberais, como advogados e economistas, além de representantes de entidades representativas do setor produtivo, como a Associação Comercial do Pará (ACP), Sebrae, e a Associação Paraense de Supermercados (Aspas).