Renda Pará só poderá ser pago quando for votado pela Alepa, diz PGE

O programa social de transferência de recursos Renda Pará, do governo estadual, só poderá ser pago quando for aprovado pela Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) o projeto de lei que prevê a terceira rodada do benefício. A matéria deve ser votada na terça-feira (14), segundo a Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Inicialmente, o governador Helder Barbalho havia divulgado, junto com sua equipe de governo, que o pagamento já iniciaria nesta quinta-feira (9), válido para pessoas inscritas no Bolsa Família (atual Auxílio Brasil) que estivessem vacinadas com as duas doses contra a covid-19. O valor seria de R$ 100 e o restante do calendário seria divulgado posteriormente.

Porém, a PGE enviou nota à reportagem do Grupo Liberal esclarecendo que apenas nesta quinta-feira (9) enviou o projeto de lei à Assembleia. "Somente após aprovação no Plenário poderá ser sancionado e publicado pelo governo para a liberação dos recursos. A previsão é que uma nova data de pagamento aos beneficiários do programa seja divulgada nos próximos dias", diz o órgão.