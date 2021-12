Veja como saber quem recebe o Renda Pará nesta quinta-feira

Uma nova rodada de pagamentos do Renda Pará começou a ser feita nesta quinta-feira (9). E os beneficiários podem averiguar se estão contemplados neste momento ou em outra data. Basta acessar este link do Banpará, colocar a data de nascimento e o CPF e clicar em consultar.

Esta rodada é válida apenas para as famílias que estejam vacinadas contra a covid-19, com as duas doses. A medida faz parte de uma série de estratégias traçadas pela administração estadual, que têm o objetivo de ampliar a cobertura vacinal dos paraenses.

As famílias receberão agora o valor de R$ 100, desde que estejam cadastradas e ativas no programa Bolsa Família (hoje Auxílio Brasil). No total, são quase um milhão de beneficiados, o que implicaria em um montante de, aproximadamente, R$ 100 milhões aos cofres estaduais. Embora o governo do Pará já tenha adiantado, na sexta-feira (3), quando as estratégias foram divulgadas, que o calendário de pagamento será realizado conforme mês de aniversário dos cadastrados, as novas datas após o dia 9 ainda não foram divulgadas oficialmente.