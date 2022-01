Renda Pará parou: entenda porque o benefício foi suspenso e quando vai ser retomado

O Governo do Pará decidiu que o programa Renda Pará, que iniciou em outubro de 2020, passará por uma suspensão nos próximos dias para reajustes. Os pagamentos dos beneficiários vão até esta terça-feira (11).

Nas redes sociais oficial do órgão, foi publicado um aviso informando sobre o ajuste que será feito no calendário do benefício. “O Programa Renda Pará terá um ajuste no calendário. Os pagamentos vão até hoje (11) e serão retomados na próxima segunda-feira (17). Posteriormente, será divulgado um novo calendário”, dizia a legenda da publicação.