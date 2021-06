Renda Pará pago aos motoristas terá duas etapas

O Governo do Estado anunciou as duas etapas de pagamento do Programa Renda Pará R$500, destinado aos motoristas. Inicialmente, o auxílio está sendo destinado a taxistas, mototaxistas e motoristas de van de transporte escolar - profissionais cujo pagamento iniciou na última sexta-feira (18), e segue até a próxima sexta (25). Após esse período, o auxílio será pago aos motoristas de aplicativo e motofrentistas, que estão na segunda etapa.

As categorias beneficiadas na primeira etapa podem acessar os sites da Seaster e Banpará com o número de CPF e data de nascimento, a partir desta segunda-feira (21). Com essas informações, é possível verificar se o nome faz parte da lista de contemplados previstos, além de acompanhar o calendário de execução do pagamento, que toma como base o mês de nascimento dos beneficiários.

"Nós montamos uma força-tarefa para organizar o recebimento das listas enviadas via Prefeitura e organizações sindicais. Até o momento, 133 municípios enviaram suas listas. Os demais serão incluídos na segunda etapa. Uma grande empresa de aplicativos ainda não enviou sua listagem, continuamos aguardando", informa o titular da Secretaria de Estado de Assistência, Trabalho, Emprego e Renda (SEASTER), Inocencio Gasparim.

A Seaster esteve à frente da organização e recebimento das listas de motoristas credenciados, encaminhadas via Prefeituras, sindicatos e pela Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon). O órgão segue aguardando o recebimento das demais listagens também até esta segunda-feira. O benefício faz parte das ações de transferência de renda à população paraense, em especial aqueles segmentos mais afetados pela pandemia de Covid-19.

Conforme orientação da Seaster, todos aqueles que estiverem nas listas enviadas ao órgão e, no dia 21, ao consultarem os sites da Secretaria ou do Banpará, receberem a mensagem “não cadastrado”, deverão se dirigir às agências do Banpará, a partir de 05 de julho, munidos de seu RG e CPF, para devida regularização e recebimento imediato de seu benefício. Mais informações estarão disponíveis no site e nas redes sociais da Seaster.

Veja o calendário de pagamento:

18 de junho – nascidos em janeiro e fevereiro;

21 de junho – nascido em março e abril;

22 de junho – nascidos em maio e junho;

23 de junho - nascido em julho e agosto;

24 de junho – nascidos em setembro e outubro;

25 de junho - nascido em novembro e dezembro.