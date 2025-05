Renda familiar real per capita cresce na maioria dos países; Portugal tem o maior aumento

A renda familiar real per capita em países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) aumentou 0,5% no quarto trimestre de 2024, em comparação com 0,2% no trimestre anterior e, no ano passado, o número cresceu 1,8% dentre os países do cartel, ligeiramente acima dos 1,7% registrados em 2023, segundo relatório publicado nesta terça-feira.

Para o ano de 2024, apenas dois países não registraram crescimento. Portugal registrou o maior aumento (6,7%), impulsionado principalmente pela remuneração de empregados e redução de impostos pagos. Na contramão, a Austrália teve a maior queda (-1,8%), mas melhorou ante 2023 (-5,1%). De acordo com a OCDE, o aumento anual da renda familiar real per capita observado na maioria dos países ocorreu porque a inflação desacelerou em comparação ao ano anterior.

Entre as economias do G7, a renda familiar real per capita cresceu em apenas dois países, enquanto os demais apresentaram contração ou não apresentaram crescimento. O Reino Unido registrou um aumento (1,5%), impulsionado principalmente pela remuneração de funcionários e benefícios sociais, enquanto os Estados Unidos registraram crescimento mais moderado (0,3%). A Itália observou uma queda (-0,6%), em parte devido à redução da renda líquida de propriedade e ao aumento das contribuições sociais, assim como a Alemanha (-0,5%).