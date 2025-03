Relatório da LOA de 2025 prevê R$ 27,9 bi para aumentos de despesa com pessoal

O relatório do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) deste ano, apresentado pelo relator, senador Angelo Coronel (PSD-BA), prevê R$ 27,9 bilhões para aumentos de despesa com pessoal. O relator reconheceu que houve um "aumento significativo" nessas despesas em relação ao Orçamento do ano passado (quando os recursos destinados a esses aumentos foram de R$ 6,5 bilhões).

No entanto, disse que isso "reflete a intenção do Executivo, bem como dos demais Poderes e órgãos, de promover o fortalecimento de carreiras e adotar políticas de cargos e salários mais compatíveis com suas necessidades institucionais".

Ao todo, R$ 5,35 bilhões serão destinados à "criação e/ou provimentos de cargos, funções e gratificações" nos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, bem como no Ministério Público da União e na Defensoria Pública da União.

Outros R$ 22,51 bilhões serão destinados à "concessão de vantagens, aumentos de remuneração e alterações de estrutura de carreiras".