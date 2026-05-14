Relator da PEC da 6x1 diz que transição será definida até a terça-feira

O deputado Leo Prates, relator da proposta de emenda à Constituição (PEC) que trata do fim da escala 6x1, disse nesta quinta-feira, 14, que espera definir no começo da semana que vem se a redução da jornada de trabalho será imediata ou não.

Nesta quinta, antes da audiência pública sobre a proposta, Prates afirmou que ainda está em aberto se as novas regras valerão já neste ano ou se serão escalonadas. "Isso não está fechado. Nós devemos fechar entre segunda e terça com o presidente da Câmara Hugo Motta e com o presidente da comissão especial Alencar Alencar Santana", informou o parlamentar.

"Aprendi na vida que se compartilha as decisões para se compartilhar as responsabilidades", acrescentou. A PEC, confirmou Prates, será "a mais enxuta possível", abarcando os pontos "inegociáveis", como a redução da jornada semanal máxima de 44 para 40 horas, sem redução dos salários, deixando as especificidades para um projeto de lei.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Marinho: não tem por que PEC 6x1 não tramitar no Senado; não é do governo, é do trabalhador]]

Prates salientou que a proibição de redução salarial estará expressa em seu relatório. "A partir daí, conversamos sobre qualquer coisa, não há veto ao debate", assegurou o deputado, acrescentando que vai discutir a proposta, ainda nesta quinta, com o setor produtivo, em reunião na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

O relator disse que será um desafio "hercúleo" chegar a um consenso que garanta os 308 votos necessários na Câmara para a aprovação da PEC. "Mas nós vamos encontrar um texto médio", afirmou o deputado.