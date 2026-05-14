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Economia

Relatório sobre o fim da escala 6x1 não será contra ninguém, afirma relator de comissão

A comissão é presidida pelo deputado Alencar Santana (PT-SP). O tema segue em discussão com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho

Estadão Conteúdo
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Carteira de trabalho. (Foto: Agência Brasil)

O relator da comissão especial sobre o fim da escala 6x1, deputado federal Leo Prates (Republicanos-BA), afirmou nesta quinta-feira, 14, que o relatório final "não será contra ninguém". Segundo o parlamentar, o texto deverá contemplar tanto interesses empresariais quanto dos trabalhadores. "O relatório não será contra ninguém. Eu terei uma agenda grande com o setor patronal aqui em São Paulo também", disse Leo Prates. "A gente vai tentar encontrar um texto que diminua os danos sem prejudicar o trabalhador."

O deputado também ressaltou o papel do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), que embarcou na discussão sobre a redução da jornada de trabalho, segundo ele.

De acordo com o parlamentar, o "lado" da comissão especial é dos "seres humanos" e esse debate está alinhado com discussões mundo afora.

A comissão é presidida pelo deputado Alencar Santana (PT-SP). O tema segue em discussão com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho.

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Eles participaram de audiência pública da Câmara dos Deputados, em São Paulo (SP), evento integrado ao programa "Câmara pelo Brasil", promovido pela comissão especial que debate o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho no País. Também esteve presente a ex-ministra do Meio Ambiente e pré-candidata ao Senado, Marina Silva (Rede), e o presidente do Solidariedade, Paulinho da Força.

Prates disse ainda que, na sua visão, diante do volume de emissões e isenções já concedidas pelo Brasil sem benefício à sociedade ou qualquer efeito social relevante, o fim da escala 6x1 seria algo viável e que "não tem preço".

Na Câmara, a expectativa é que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata do assunto seja votada na comissão especial em 26 de maio e levada a plenário no dia seguinte. O texto analisado (221/2019) é o do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), ao qual a proposta da deputada Erika Hilton (PSOL-SP) foi apensada.

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Palavras-chave

6X1/JORNADA/PEC

Leo Prates
Economia
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