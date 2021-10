Regional dos Caetés abre processo seletivo de cadastro de reserva para PcDs

O Hospital Regional Público dos Caetés (HRPC), no município de Capanema, nordeste paraense, está recebendo currículos para formação de cadastro de reserva para diversas áreas de atuação para Pessoas com Deficiência (Pcd).

Os candidatos devem enviar o currículo exclusivamente para o e-mail: rh1.hrpc@indsh.org.br, com o cargo pretendido no título, até o dia 15 de outubro de 2021.

Os currículos passarão por triagem que segue critérios do setor de Recursos Humanos (RH). Os candidatos que tiverem seus currículos aprovados, serão comunicados sobre dia, hora e local da realização das provas e entrevistas.

Serviço

HRPC é um órgão do Governo do Pará administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a SESPA. A unidade está localizada na Avenida Barão de Capanema, n° 3191/Bairro: Centro. Mais informações: (91) 3462-3051.