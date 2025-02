Estados da Região Norte têm apenas 5,6% dos aprovados no CNU

Os primeiros dados de perfis de candidatos e candidatas aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CNU) mostram que cerca de um terço são pessoas negras, indígenas e pessoas com deficiência (PCD).

Os números mostram que as pessoas autodeclaradas negras foram 18,8% e, agora, são 24,5% dos aprovados. Os candidatos autodeclarados indígenas eram 0,46% dos inscritos no CNU e chegaram a 2,29% dos aprovados. Já as pessoas com deficiência somaram 2,06% das inscrições confirmadas e os aprovados com este perfil alcançaram 6,79% do total.

Homens ocupam 63% das vagas disponibilizadas

Sobre o gênero dos candidatos aprovados, 63% são do gênero masculino e de 37% são mulheres. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, ponderou, no entanto, que, se comparado a outros concursos, o CNU registrou maior número de mulheres aprovadas que outros certames.

Entre os candidatos aprovados, a região Norte abriga 5,6% dos aprovados, enquanto 26% são da Região Nordeste. Juntas, as duas regiões somam 31,6% dos aprovados. O Centro-oeste tem 25,6% dos aprovados, destaque para os candidatos do Distrito Federal, que teve a maior participação no concurso e a menor taxa de evasão.

O Sudeste, região mais populosa do país, registra 32,9%, cerca de um terço dos aprovados. Por fim, o Sul registrou 9,8% dos quais 4,4% são aprovados do Rio Grande do Sul.

A unidade da federação com o maior percentual de aprovados é o Distrito Federal, com 20,12%, seguido por e Rio de Janeiro, 11,3%. Na sequência, aparecem São Paulo, com 10,44% dos aprovados; e Minas Gerais, 9,32%.

As provas do CNU no Pará foram aplicadas em municípios como Belém, Altamira, Ananindeua, Bragança, Breves, Cametá, Itaituba, Marabá, Monte Alegre, Oriximiná, Paragominas,Parauapebas, Redenção, Santana do Araguaia, Santarém, São Félix do Xingu e Tucuruí.